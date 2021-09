Zimná olympiáda by sa v ďalšej dekáde mohla konať na Ukrajine, krajina má o to veľký záujem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - V nasledujúcej dekáde by sa mohli zimné olympijské hry konať na Ukrajine. Ukrajinci sa totiž zaujímajú o možnosť hostiť ZOH v rokoch 2030, 2034 či 2038 bez určenia presného časového rámca.Ako v pondelok informoval Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Ukrajina chce pristúpiť k oficiálnym rokovaniam o uvedenej možnosti.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas víkendovej návštevy prezidenta MOV Thomasa Bacha v Kyjeve hlave olympizmu sľúbil, že čoskoro pošle do sídla MOV vo švajčiarskom Lausanne oficiálnych predstaviteľov, ktorí môžu naštartovať celý proces.MOV o možnosti organizovať ZOH v ďalšej dekáde už rokoval s predstaviteľmi amerického Salt Lake City, japonského Sappora či španielskej Barcelony.Po novom sa jednotlivé krajiny nemusia uchádzať o konkrétne OH či ZOH, ale s vedením MOV musia dospieť k dohode o organizácii. Takto nedávno austrálske Brisbane získalo právo hostiť OH 2032.Pred pár rokmi sa Ukrajinci uchádzali o ZOH 2022, z politických a bezpečnostných dôvodov sa však Ľvov napokon neuchádzal o podujatie, ktoré počas najbližšej zimy bude hostiť čínsky Peking. V roku 2026 sa ZOH uskutočnia v Taliansku.