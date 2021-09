Štartuje nová sezóna Ligy majstrov, šlágrom utorka bude súboj medzi FC Barcelona a Bayernom Mníchov

Zápasy prinesú zaujímavé konfrontácie

Nováčikom sú Moldavčania

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prestížna futbalová Liga majstrov v utorok odštartuje novú edíciu svojej skupinovej časti, v ktorej opäť bude chýbať klub zo Slovenska. V kádroch 32 účastníkov súťaže je len jediný futbalista spod Tatier, je ním stopér Milan Škriniar z talianskeho tímu Inter Miláno Prvenstvo z predchádzajúcej sezóny obhajuje anglický klub FC Chelsea z Londýna. "The Blues" sa predstavia v H-skupine a v utorok hrajú doma proti ruskému Zenitu Petrohrad , o postup do vyraďovacej časti budú bojovať aj s talianskym Juventusom Turín a švédskym Malmö FF. Slovenský klub absentuje v skupinovej časti LM už viac ako dekádu, zatiaľ naposledy sa v nej predstavil MŠK Žilina v ročníku 2010/2011. Predtým v tejto fáze hrali aj Artmedia Petržalka z Bratislavy (2005/2006) a 1. FC Košice (1997/1998).Hneď prvé zápasy v skupinách prinesú niekoľko veľmi zaujímavých konfrontácií. V utorok proti sebe v F-skupine nastúpia multišampióni svojich krajín - španielsky FC Barcelona a nemecký Bayern Mníchov , v stredu v B-skupine hrajú proti sebe anglický FC Liverpool a taliansky klub AC Miláno . V D-skupine budí pozornosť taliansko-španielske meranie síl medzi Interom Miláno Jediným nováčikov v skupinovej časti LM je moldavský šampión Šeriff Tiraspoľ, pred ním sa do tejto fázy nedostalo iné moldavské družstvo. Šeriff bude v D-skupine bojovať s ukrajinským Šachtarom Doneck aj spomenutou dvojicou Inter Miláno a Real Madrid."Naša filozofia je jednoduchá - nesklamať futbal, milovať ho a tvrdo pracovať na svojich schopnostiach. Myslím si, že toto nie je náš posledný úspech. Verím a dúfam v to," vyhlásil ukrajinský tréner moldavského mužstva Jurij Vernydub na oficiálnom webe Európskej futbalovej únie (UEFA). Skupinová časť LM 2021/2022 vyvrcholí 7. a 8. decembra 2021. Osemfinále príde na rad od polovice februára, štvrťfinále 5. a 6., resp. 12. a 13. apríla 2022. Semifinálové boje naplánovali na 26. a 27. apríla, resp. 3. a 4. mája 2022. Finálový duel odohrajú 28. mája 2022 v ruskom Petrohrade.