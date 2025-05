Zimná sezóna vo Vysokých Tatrách prepisuje rekordy, Tatranci ju hodnotia ako úspešnú

26.5.2025 (SITA.sk) - Uplynulá zimná sezóna vo Vysokých Tatrách prepisovala štatistiky. Počas nej sa tam ubytovalo najviac Slovákov za posledných dvadsať rokov, bolo ich viac ako 200-tisíc. Prvýkrát po dlhých rokoch predbehli Poľskí návštevníci Čechov, ktorí sa držali na druhom mieste rebríčka národností. Informovala o tom krátko pred otvorením letnej sezóny výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Napriek vrtkavému počasiu a neskoršiemu termínu Veľkej noci dopadla pre Tatrancov zimná sezóna, za ktorú je považované obdobie od decembra do marca, úspešne. Jej celkový výsledok je päťpercentný medziročný nárast v počte ubytovaných hostí a dvojpercentný v počte prenocovaní. V Tatrách sa podľa Blaškovej podarilo prekonať počty od roku 2019. „Najúspešnejší bol mesiac december, ktorý udržal priaznivú bilanciu aj napriek nižšej obsadenosti v marci,“ skonštatovala.Rovnako aj zahraničné aktivity a propagácia regiónu priniesli podľa výkonnej riaditeľky tatranskej OOCR skutočné výsledky. Medzi krajiny s najvyšším medziročným rastom patrí Poľsko, odkiaľ prišlo o 15 percent viac návštevníkov, ďalej Rumunsko s 19-percentným nárastom, Spojené kráľovstvo s 20-percentným a Litva s 25-percentným. Najviac prenocovaní mali návštevníci z Poľska, takmer 72-tisíc, a Českej republiky, takmer 64-tisíc.„Región Vysoké Tatry spolu s Liptovom navštívilo takmer 10-tisíc ubytovaných Rumunov, čo je absolútne najvyšší počet turistov z tejto krajiny v histórii analýzy štatistík. Pre zaujímavosť, viac ako 10-tisíc Rumunov prišlo do Tatier za celý rok 2024,“ priblížila Blašková. Rast návštevnosti domácich návštevníkov zase podľa nej potvrdzuje popularitu Vysokých Tatier ako dovolenkovej destinácie so širokou ponukou atraktivít.