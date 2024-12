Zimné Košice pozývajú na vianočné trhy, kultúru, zasnežené kopce i zábavu na ľade

Rozprávkové historické centrum

Rozprávkovo v rozsvietenom Mestskom parku

Prechádzka na Chatu Hrešná

Kojša na skialpoch

Lyžovanie a sánkovanie na Jahodnej

Unikátne vianočné darčeky od miestnych umelcov

11.12.2024 (SITA.sk) - Poznáte to – chladný vzduch udiera do nosa, vrcholky borovíc sa zafarbujú do biela a vianočná výzdoba skrášľuje útulné ulice mesta. Je to ten pravý čas pre vytváranie jedinečných spomienok vo dvojici, s kamarátmi či celou rodinou. Užite si romantické večery na korčuliach, zábavu s deťmi na saniach i bežkách, alebo nasávajte sviatočnú atmosféru počas Košických rozprávkových Vianoc, ktoré prekvapia vôňami, chuťami a pestrým kultúrnym programom. Ktoré aktivity v Košiciach musíte túto zimu vyskúšať? Košické rozprávkové Vianoce prinášajú v predvianočnom období do Košíc desiatky podujatí. V srdci mesta si tak na pozadí s čarokrásnym 15 metrov vysokým vianočným stromčekom užijete slávnostné koncerty, bohatý kultúrny program na pódiu pred Immaculatou, čarovný Betlehem a adventný program pri Dolnej bráne, výzdobu v Mestskom parku i zábavné aktivity pre deti. Program tento rok odštartuje už počas prvej adventnej nedele, 1. decembra. Úderom šestnástej hodiny sa rozsvietením vianočného stromčeka a výzdoby pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici štartuje program už 29. ročníka obľúbených Košických rozprávkových Vianoc.Vianočné trhy medzi Immaculatou až takmer ku koncu Hlavnej ulice štartujú už v piatok 29. novembra a otvorené budú až do úplného záveru roka. Každý deň sa od 9.00 hod. môžete tešiť na 46 stánkov s bohatou ponukou vianočných špecialít, chutných jedál, pečených alebo grilovaných lahôdok, varenej čokolády, vína a medoviny.Pochutnajte si na mäsových špecialitách, ako napríklad pečené bravčové či sladké šúľance, varené víno, sladká medovina, vianočné pečivo. Chýbať nebudú ani pečené orechy a mandle, varená čokoláda, palacinky či voňavé gaštany – a nezabudnite ani na legendárne lokše s makom či bryndzou i langoše! Ochutnávajte sviatočné delikatesy, obdivujte výhľady na rozsvietené mesto z 32 metrov vysokého kolotoča alebo nakupujte originálne darčeky pre svojich blízkych. Zablúdiť môžete aj do okolitých dvorov a na námestia v širšom centre mesta, ktoré ožívajú hudbou, vôňami chutných špecialít i vianočnými svetlami.Pre detailný kultúrny program Košických rozprávkových Vianoc nezabudnite sledovať aktuálny kalendár podujatí v meste Skrášlite si deň na ľade! Či už prichádzate za zimnou zábavou alebo romantikou, korčuľovaním na ľadovej ploche určite nič nepokazíte. Piruety či otočky v rytme hudby si môžete nacvičovať na klzisku 20 x 40 metrov v malebnom prostredí Mestského parku , do ktorého vás uvedie svetelná výzdoba. Na svoje si tu jednoznačne prídu aj rodičia s deťmi. Tie tu často stoja prvýkrát v korčuliach na ľade alebo sa ozlomkrky naháňajú a vymýšľajú hry so svojimi rovesníkmi.V Mestskom parku, v tesnom susedstve s košickým klziskom, aj tento rok vyrastie obľúbená košická krajina kúziel a rozprávkových príbehov Rozprávkovo. Nechajte sa očariť rozprávkovým príbehom s medovníkovým domčekom o Jankovi a Marienke, o Červenej Čiapočke a vlkovi, prekrásnym motívom z rozprávky o Perinbabe s nádherným pávom i známou rozprávkou O Jankovi Hraškovi. Návštevníkov očarí aj nová svetelná ulička, ktorá v parku pribudne v blízkosti Vily Sandy. Príďte sa pozrieť denne od 16.00 do 21.00 hodiny.Prejdite sa na jedno z najpovestnejších turistických miest na skok od centra mesta. Zamierte na Chatu Hrešná , vzdialenú iba krátku prechádzku z Mestskej časti Kavečany, ktorá je celoročným cieľom nenáročných turistov. Tí si sem radi chodievajú vychutnávať zaujímavé výhľady na košické sídliská i priľahlé obce. Pre túto prechádzku vám postačí aj jednoduchá pevná obuv.Neváhajte a vezmite si na Hrešnú so sebou svojich najmenších, s ktorými sa môžete do sýtosti vyšantiť v snehu pri stavaní snehuliakov, prechádzke po lese, no najmä sánkovaní dolu kopcom s výhľadom na neďalekú zoologickú záhradu.Posilnite sa chatárskym čajom a spojte sánkovačku aj s návštevou ZOO Košice , ktorej rozsiahla plocha (takmer 300 ha) je fantastickým miestom pre zimné dobrodružstvo a spoznávanie zvieratiek. Sledujte lamy so zasneženou hrivou, rozmanité druhy párnokopytníkov a keď budete mať šťastie (a on náladu), stretnete aj medveďa hnedého.Vydajte sa v ústrety slnečným lúčom a vyberte sa na horskú stálicu v Košickom okrese – Kojšovská hoľa alebo "Kojšovka" je najvyšším vrchom v okolí, kde na jej samotnom vrchu vo výške 1246 m. n. m. nájdete úplne iný, zľadovatelý svetZačnite na parkovisku nad Zlatou Idkou a zapojte svaly celého tela. Na najvyšší bod s povestnou meteorologickou stanicou sa so skialpmi vyškriabete po hlavnej ceste alebo lesných skratkách. Táto trasa vám potrvá približne dve hodiny smerom nahor – naspäť na parkovisku ste iba za dvadsať adrenalínových minút.Okrem dychberúceho výhľadu na Vysoké Tatry za jasného počasia je bonusom Kojšovskej hole aj zachádzka k Chate Erika, kde sa po výstupe odmeníte chutným, no najmä teplým jedlom a nápojom ako oslavou za výkon. Kojšovka je skvelou voľbou pre turistov, ktorí ocenia snehovú nádielku a zimné športové aktivity vzdialené len približne 30 minút z centra Košíc. Miestni fajnšmekri sem chodievajú aj po práci – pre jazdenie vo večerných hodinách si ale nezabudnite pribaliť čelovku!Zažite nefalšovanú atmosféru športovej zimy v lyžiarskom stredisku, ktoré v okolí nemá súpera! Jahodná je najpopulárnejším snežným miestom v Košiciach. Zásluhu na tom nesie aj lyžiarska a snowboardová škola s programom pre deti od veku dvoch rokov. Spolu s vyškolenými inštruktormi a trénermi prekonáte všetok ostych a naučíte sa lietať s vetrom šľahajúcim do tváre a nohami pevne v lyžiarkach na snehovej hladine.Strávte tu celý deň s vašou polovičkou, kamošmi alebo celou rodinou – nájdete tu lyžiarske vleky pre malých i veľkých, požičovňu všetkého potrebného (ak náhodou nemáte vlastnú výbavu poruke), hudbou ozvučený areál i overené klasiky bufetového občerstvenia ako tradičný guláš, poctivý vyprážaný syr a nápoje, ktoré vás posilnia a dodajú odvahu na zjazd čerstvým prašanom.Pri návšteve Košíc nevynechajte ani vašu vstupnú bránu do mesta. Vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej 59 nájdete všetko potrebné pre odhaľovanie lokálnych tipov v meste.Obzvlášť venujte pozornosť unikátnym dizajnovým suvenírom, ktoré dominujú priestorom infocentra. Autormi týchto spomienkových predmetov sú nadaní miestni umelci, ktorí dokázali jedinečným spôsobom zhmotniť príbehy späté s mestom.Čo takto obdarovať vašich blízkych na Vianoce originálnym Košickým šachom, hodvábnou šatkou, nástennými hodinami s odkazom na architektonickú ikonu mesta, kravatou v modrotlači alebo vlastnou sochou slávneho Maratónca? Inšpirujte sa tipmi na originálne vianočné darčeky na stránkach Visit Košice alebo priamo na mieste Visit Košice Infopointu, na Hlavnej 59 v Košiciach.Tento výber je len zlomkom spomedzi zážitkov, ktoré môžete v zimných Košiciach vyskúšať. Navštívte Visit Košice Infopoint alebo sledujte stránky www.visitkosice.org , kde sa dozviete viac tipov, kam sa nezabudnuteľnými košickými dobrodružstvami. Vychutnajte si mesto počas Košických rozprávkových Vianoc a vianočných trhov a odneste si domov z východu Slovenska tie najkrajšie suveníry!Informačný servis