Mireille Mathieu zaspieva už tento týždeň v Bratislave!

Hviezda francúzskeho šansónu Mireille Mathieu vystúpi spolu so sprievodným orchestrom v bratislavskej Peugeot Aréne. Francúzska spevácka diva, ktorú považujú za nástupkyňu nesmrteľnej Edith Piaf, sa na Slovensko rada vracia. V Bratislave sa predstaví v rámci turné „60 years of love“ a vy musíte byť pri tom!



Svetovú divu Mireille Mathieu miluje publikum po celom svete a to slovenské nie je výnimkou. Hudobnú kariéru odštartovala piesňami legendárnej francúzskej šansoniérky Edith Piaf a zaraďuje ich do svojho repertoáru dodnes. Za 60 rokov v hudobnom priemysle vydala množstvo originálnych piesní a koncertovala na všetkých svetadieloch.



„Mám rada, keď som na pódiu. Mám rada, keď môžem stretávať rôznych ľudí, vidieť iné, nové tváre v obecenstve. Je to pre mňa vždy veľmi silný, emočne nabitý zážitok. Samozrejme, v rôznych krajinách spievam v rôznych jazykoch. V Nemecku spievam po nemecky a tak ďalej, a mám to rada, ale keď spievam po francúzsky, rodným jazykom, je to predsa len v čomsi iné. Vždy som rada, keď môžem vystúpiť, robím to hádam celý život. Diváci mi zakaždým dajú toľko energie, toľko lásky a povzbudenia! Neviem ani povedať, či som niekedy zažila publikum, ktoré by ma neprijalo,“ hovorí s úsmevom jedinečná Mireille Mathieu.

Mireille Mathieu predala milióny albumov a počas svojej neuveriteľnej kariéry naspievala vyše 1 200 piesní v 12-tich jazykoch a celosvetovo predala vyše 200 miliónov hudobných nosičov. Fantastická speváčka spolupracovala s najväčšími hviezdami ako sú Paul Anka, Charles Aznavour, Tom Jones, Julio Iglesias a mnoho ďalších. Jej piesne ako Mon Credo, Acropolis Adieu alebo Santa Maria de la Mer sa nezmazateľne zapísali do hudobnej histórie. Nezameniteľný spevácky prejav a francúzsku gráciu predvedie Mireille Mathieu aj na Slovensku. Do Bratislavy a Prahy sa speváčka rada vracia, pretože tu má verné publikum, ktoré pravidelne navštevuje jej koncerty.

Vstupenky online si môžete kúpiť tu https://www.ticketportal.sk/event/MIREILLE_MATHIEU?ID_partner=60



„Drahí priatelia, pozývam vás 15. decembra na stretnutie v rámci môjho turné 60 rokov lásky v Bratislave. Rátam s vami a objímam vás,“ pozýva nestarnúca diva Mireille Mathieu na koncert do bratislavskej Peugeot Arény.



Speváčku bude sprevádzať kapela a nebude chýbať samozrejme akordeón, ktorý je pre autentický zvuk šansónu nenahraditeľný. Madame Mathieu predvedie nový koncertný program plný hitov, ktoré jej fanúšikovia tak milujú. Nezabudnuteľný zážitok na francúzsky spôsob si nenechajte ujsť 15. decembra 2024 v Peugeot Aréne /NTC aréne/ Bratislava. Všetkým fanúšikom Mireille Mathieu posiela videopozvánku:



