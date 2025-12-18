|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sláva, Slávka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah?
Odvtedy sa lyžovanie u nás udomácnilo a stalo sa pevnou súčasťou našej kultúry. Záujem o tento šport rastie nielen medzi aktívnymi športovcami, ale aj medzi rodinami a rekreačnými lyžiarmi, ktorí ...
Zdieľať
18.12.2025 (SITA.sk) - Odvtedy sa lyžovanie u nás udomácnilo a stalo sa pevnou súčasťou našej kultúry. Záujem o tento šport rastie nielen medzi aktívnymi športovcami, ale aj medzi rodinami a rekreačnými lyžiarmi, ktorí hľadajú oddych a možnosť "vypnúť" od každodenných povinností. Lyžiarska sezóna 2025/26 štartuje a strediská hlásia pripravené trate, nové služby aj investície do moderných technológií. Pripravili sme pre vás preto praktického sprievodcu, s ktorým sa nezamotáte v širokej ponuke lyžiarskych stredísk, a zároveň budete na svoju rodinnú lyžovačku na Slovensku perfektne pripravený.
Slovenská lyžiarska sezóna sa tradične začína koncom novembra a trvá až do konca marca, v niektorých strediskách aj do polovice apríla, v závislosti od nadmorskej výšky a snehových podmienok. Na Slovensku je aktuálne dostupných 122 lyžiarskych stredísk a areálov. Ponúka sa tak pomerne široký zoznam miest, kam sa vybrať za lyžiarskym zážitkom, od tých najzvučnejších veľký stredísk s plnou vybavenosťou pre celú rodinu až po tie menšie areály, ktoré uvítajú skôr lyžiari, preferujúci komornejšie lyžovanie. V rámci 450 km zjazdoviek rôznej náročnosti po celom Slovensku si tak skutočne vyberie každý. Pre niektorých návštevníkov sú atrakciou aj freeride oblasti či snowparky. Zároveň, každým rokom strediská investujú do modernizácie lanoviek, zasnežovacích technológií a doplnkových služieb, aby lyžovanie bolo bezpečné, komfortné a zábavné pre všetkých.
S tým úzko súvisí aj kvalitná a správne zvolená lyžiarska výbava – od lyží, lyžiarok a prilby, cez okuliare a oblečenie prispôsobené počasiu a intenzite lyžovania. Ponuka sa pritom každým rokom zlepšuje, pribúdajú moderné materiály a služby, ktoré uľahčujú orientáciu pri nákupe aj používaní výstroja.
Ako ukazuje jeden z prieskumov tohto roka, ktorý realizovalo oc tehelko v spolupráci s MNFORCE*, až 78 % opýtaných Slovákov deklaruje, že pri drahšom športovom vybavení preferujú osobný kontakt s produktom v predajni. Rozhodujúcu úlohu pri výbere sortimentu (typu lyžiarska výstroj) tak zohráva práve osobný kontakt s vybraným produktom – možnosť jeho vyskúšania a vizuálnej kontroly "naživo". Našťastie, dnes si je možné vybrať zo skutočne širokej a kvalitnej ponuky vo viacerých kamenných predajniach. V rámci hlavného mesta je takou napríklad predajňa Najšport, nachádzajúca sa priamo v nákupnej pasáži športovo ladeného obchodného centra – oc tehelko. Tento oficiálny predajca prémiových lyží, skialpov, bežiek, snowboardov, splitboardov či zimného oblečenia a obuvi od renomovaných značiek, ponúka zároveň odborné poradenstvo, kvalitný servis lyží a snowboardov, ale aj meranie a nastavenie výstroja.
Ako sa ukazuje, preferencie Slovákov smerujú k nadčasovej kvalite, ale svoje zohrávajú napríklad aj aktuálne trendy, a to nielen čo sa týka oblečenia na svah, ale aj výberu štýlu zjazdu ako takého. "V posledných rokoch jednoznačne dominujú lyže, ktoré zostávajú najobľúbenejšou voľbou rekreačných aj pokročilých jazdcov. Zároveň, citeľne rastie aj popularita snowboardingu a dynamicky sa rozvíja segment skialpu, ktorý láka ľudí túžiacich po voľnosti a pohybe mimo preplnených zjazdoviek. Stále viac lyžiarov vyhľadáva profesionálny bootfitting, ktorý im pomáha dosiahnuť maximálne pohodlie a výkon. Možnosť upraviť lyžiarky podľa tvaru chodidla je často rozhodujúcim faktorom pri nákupe a patrí medzi služby, ktoré zákazníci v Najšporte vyhľadávajú najčastejšie. Skialp sa na Slovensku stal módou aj životným štýlom. Predaj skialpových lyží, pásov a viazaní každoročne rastie, a záujem neutícha ani v rámci požičovne," informuje Filip Kedžuch, vedúci predajne Najšport v oc tehelko.
Obľúbená predajňa totižto prevádzkuje aj požičovňu, v rámci ktorej zase rodičia dlhodobo oceňujú možnosť každoročne meniť detskú výstroj za väčšiu, keďže deti rýchlo rastú a kupovať kompletnú výbavu každý rok by bolo finančne náročné. Aj z tohto titulu patrí detský segment ako v požičovni, tak aj v predajni Najšport, medzi tie najvyťaženejšie. Veľmi populárna je aj krátkodobá alebo sezónna požičovňa výstroja, najmä u ľudí, ktorí lyžujú len niekoľko dní v roku. Môžu si tak vyskúšať najnovšie modely lyží či snowboardov bez nutnosti investovať do kúpy. Obľúbené sú najmä týždenné zapožičania počas dovoleniek.
Ak už svoju zimnú výstroj máte, no aktuálne nie je v najlepšej "kondícii", zverte ju do rúk čistiarne Eco Clean v oc tehelko, ktorá najnovšie, v spolupráci s predajňou Najšport, prináša zákazníkom exkluzívnu 15 % zľavu na profesionálne čistenie zimnej výstroje.
No a kam sa vybrať, keď už sme plne vybavení pre svoje snežné zážitky? Zoznam je dlhý a ponuka skutočne široká, vybrali sme pre vás zopár slovenských stredísk, ktoré sú dlhodobo pozitívne hodnotené pre možnosti, ktoré v spojení s lyžovaním ponúkajú.
Ak idete lyžovať s deťmi, zaostrite svoju pozornosť napríklad aj na týchto päť stredísk. Vybláznia sa v nich totižto nielen dospelý, ale aj tí najmenší.
Objavte aj vy už túto sezónu čarovnú zimnú dovolenku na Slovensku. Nasaďte na nohy lyžiarky a nasledujte dlhoročnú tradíciu, ktorá sa začala u nás písať už v roku 1865. Zanietením lekárnikom k nám bol práve vtedy privezený prvý prototyp lyží. A Len pre zaujímavosť, prvý lyžiarsky kurz bol u nás usporiadaný v roku 1910. Zapíšte seba i svojich najmenších na ten váš, súčasný a užite si zimu na Slovensku aktívne, na čerstvom vzduchu a s kopou zábavy.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarska sezóna sa tradične začína koncom novembra a trvá až do konca marca, v niektorých strediskách aj do polovice apríla, v závislosti od nadmorskej výšky a snehových podmienok. Na Slovensku je aktuálne dostupných 122 lyžiarskych stredísk a areálov. Ponúka sa tak pomerne široký zoznam miest, kam sa vybrať za lyžiarskym zážitkom, od tých najzvučnejších veľký stredísk s plnou vybavenosťou pre celú rodinu až po tie menšie areály, ktoré uvítajú skôr lyžiari, preferujúci komornejšie lyžovanie. V rámci 450 km zjazdoviek rôznej náročnosti po celom Slovensku si tak skutočne vyberie každý. Pre niektorých návštevníkov sú atrakciou aj freeride oblasti či snowparky. Zároveň, každým rokom strediská investujú do modernizácie lanoviek, zasnežovacích technológií a doplnkových služieb, aby lyžovanie bolo bezpečné, komfortné a zábavné pre všetkých.
S tým úzko súvisí aj kvalitná a správne zvolená lyžiarska výbava – od lyží, lyžiarok a prilby, cez okuliare a oblečenie prispôsobené počasiu a intenzite lyžovania. Ponuka sa pritom každým rokom zlepšuje, pribúdajú moderné materiály a služby, ktoré uľahčujú orientáciu pri nákupe aj používaní výstroja.
Slováci preferujú výber športovej výbavy priamo na predajni
Ako ukazuje jeden z prieskumov tohto roka, ktorý realizovalo oc tehelko v spolupráci s MNFORCE*, až 78 % opýtaných Slovákov deklaruje, že pri drahšom športovom vybavení preferujú osobný kontakt s produktom v predajni. Rozhodujúcu úlohu pri výbere sortimentu (typu lyžiarska výstroj) tak zohráva práve osobný kontakt s vybraným produktom – možnosť jeho vyskúšania a vizuálnej kontroly "naživo". Našťastie, dnes si je možné vybrať zo skutočne širokej a kvalitnej ponuky vo viacerých kamenných predajniach. V rámci hlavného mesta je takou napríklad predajňa Najšport, nachádzajúca sa priamo v nákupnej pasáži športovo ladeného obchodného centra – oc tehelko. Tento oficiálny predajca prémiových lyží, skialpov, bežiek, snowboardov, splitboardov či zimného oblečenia a obuvi od renomovaných značiek, ponúka zároveň odborné poradenstvo, kvalitný servis lyží a snowboardov, ale aj meranie a nastavenie výstroja.
Ako sa ukazuje, preferencie Slovákov smerujú k nadčasovej kvalite, ale svoje zohrávajú napríklad aj aktuálne trendy, a to nielen čo sa týka oblečenia na svah, ale aj výberu štýlu zjazdu ako takého. "V posledných rokoch jednoznačne dominujú lyže, ktoré zostávajú najobľúbenejšou voľbou rekreačných aj pokročilých jazdcov. Zároveň, citeľne rastie aj popularita snowboardingu a dynamicky sa rozvíja segment skialpu, ktorý láka ľudí túžiacich po voľnosti a pohybe mimo preplnených zjazdoviek. Stále viac lyžiarov vyhľadáva profesionálny bootfitting, ktorý im pomáha dosiahnuť maximálne pohodlie a výkon. Možnosť upraviť lyžiarky podľa tvaru chodidla je často rozhodujúcim faktorom pri nákupe a patrí medzi služby, ktoré zákazníci v Najšporte vyhľadávajú najčastejšie. Skialp sa na Slovensku stal módou aj životným štýlom. Predaj skialpových lyží, pásov a viazaní každoročne rastie, a záujem neutícha ani v rámci požičovne," informuje Filip Kedžuch, vedúci predajne Najšport v oc tehelko.
Obľúbená predajňa totižto prevádzkuje aj požičovňu, v rámci ktorej zase rodičia dlhodobo oceňujú možnosť každoročne meniť detskú výstroj za väčšiu, keďže deti rýchlo rastú a kupovať kompletnú výbavu každý rok by bolo finančne náročné. Aj z tohto titulu patrí detský segment ako v požičovni, tak aj v predajni Najšport, medzi tie najvyťaženejšie. Veľmi populárna je aj krátkodobá alebo sezónna požičovňa výstroja, najmä u ľudí, ktorí lyžujú len niekoľko dní v roku. Môžu si tak vyskúšať najnovšie modely lyží či snowboardov bez nutnosti investovať do kúpy. Obľúbené sú najmä týždenné zapožičania počas dovoleniek.
Ak už svoju zimnú výstroj máte, no aktuálne nie je v najlepšej "kondícii", zverte ju do rúk čistiarne Eco Clean v oc tehelko, ktorá najnovšie, v spolupráci s predajňou Najšport, prináša zákazníkom exkluzívnu 15 % zľavu na profesionálne čistenie zimnej výstroje.
No a kam sa vybrať, keď už sme plne vybavení pre svoje snežné zážitky? Zoznam je dlhý a ponuka skutočne široká, vybrali sme pre vás zopár slovenských stredísk, ktoré sú dlhodobo pozitívne hodnotené pre možnosti, ktoré v spojení s lyžovaním ponúkajú.
Lyžiarske strediská na Slovenku, ktoré stoja za návštevu
|Jasná – Nízke Tatry
|Mnohými najvyššie hodnotené slovenské lyžiarske stredisko, ktoré je zároveň považované za to najväčšie a najkomplexnejšie. Ponúka celodenné lyžovanie na viac ako 50 km zjazdoviek rôznej náročnosti.
|Tatranská Lomnica
|Patrí medzi TOP lyžiarske strediská východného Slovenska s kvalitnými zjazdovkami a historickým renomé. Okrem krásneho tatranského prostredia ponúka viac ako 12 km zjazdoviek a 9 vlekov.
|Donovaly – Park Snow
|Jedno z najznámejších rodinných stredísk, obľúbené pre ľahšie trate a dobrú dostupnosť. Vhodné pre rodiny aj s tými najmenšími lyžiarmi.
|Kubínska Hoľa
|Stabilné stredisko, ktoré je často spomínané medzi najväčšími alebo najpohodlnejšími možnosťami lyžovania na severe Slovenska, v krásnom oravskom prostredí.
|Vrátna – Malá Fatra
|Toto lyžiarske stredisko ponúka atraktívne prostredie a celkovo je dobrou kombináciou pohodových lyžiarskych tratí a krásnej prírody.
|Bachledka Ski & Sun
|Často sa objavuje v rebríčkoch obľúbenosti, areál je vhodný pre rekreačné lyžovanie a rodinnú lyžovačku.
|Skalka Arena
|Jedno z väčších stredísk na strednom Slovensku, ktoré ponúka viac ako 5 km zjazdových tratí, z toho dve modré, štyri červené a dve čierne.
|Veľká Rača – Oščadnica
|Tento areál je obľúbenou voľbou aj z hľadiska cenovo dostupnejšieho lyžovania. Ponúka 14 km zjazdoviek, a to v troch dolinách: Dedovka, Marguška a Lalíky. Súčasťou ponuky je aj 4-sedačková lanovka a bobová dráha.
|Ski Ružomberok – Skipark / Malinô Brdo
|Ide o rodinné stredisko so širokými a dlhými zjazdovkami, Snowparkom a aktivitami pre všetkých členov rodiny. Na lyžovanie sa ponúka napríklad aj 3,9 km dlhá zjazdovka.
|Šachtičky
|Toto menšie stredisko je často spomínané a preferované pre dostupné a rodinné lyžovanie na strednom Slovensku.
Lyžovačka s deťmi, ktorá poteší aj dospelých
Ak idete lyžovať s deťmi, zaostrite svoju pozornosť napríklad aj na týchto päť stredísk. Vybláznia sa v nich totižto nielen dospelý, ale aj tí najmenší.
- Donovaly – Park Snow – toto stredisko na strednom Slovensku má jedno z najväčších detských ski‑areálov v strednej Európe, čo je veľká výhoda v prípade že idete na lyže postaviť aj svoje ratolesti. Tunajší detský FUNPARK sa nachádza v časti Mistríky, vhodnej lokalite pre výučbu lyžovania - a to priamo medzi dvomi lyžiarskymi svahmi Nová hoľa a Záhradište. Vo FUN PARKU je k dispozícii 9 posuvných pásov pre ľahšie učenie sa bez strachu, a v rámci vybavenia nechýba ani karusel - kolotoč poháňaný motorom, ktorý je veľkým pomocníkom pri lyžiarskej výučbe. Lyžiarska škôlka je k dispozícii pre deti od 3 rokov.
- Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica – tieto lokality kombinujú lyžovanie a pohodlie (ľahké trate + detské zóny a rozmanité služby) s nádherným prostredím Vysokých Tatier. O zábavu s deťmi sa tu ponúka napríklad Fun Park na Štrbskom Plese, ktorý je miestom rodinnej zábavy uprostred nádherného tatranského prostredia. V zime v ňom nájdete bezpečný detský lyžiarsky areál s pásovými vlekmi a o rodinnú zábavu sa postará aj snowtubing – jazda na nafukovacích dušiach v špeciálnom koridore alebo večerný tubing pod osvetlením, či jazda v obrovskej nafukovacej guli s názvom Snowball. To všetko v spoločnosti animátorov, ktorí deťom pomáhajú objaviť radosť z lyžovania.
- Bachledka – rovnako tak patrí na zoznam miest, kam sa vybrať na rodinnú zimnú dovolenku. Je dobrou voľbou nielen pre lyžovanie, ale aj pre služby spojené s relaxom či detskými aktivitami. Pre deti sú v rámci Bachledky pripravené 2 detské ski parky a veľká lyžiarska škola so snowcampom, v rámci ktorej učia deti lyžovať skúsení inštruktori. Samozrejmosťou sú každý deň upravované svahy, večerné lyžovanie, požičovňa lyžiarskeho výstroja či servis lyží.
- Kubínska Hoľa – Je skvelou voľbou pre spoločné rodinné zážitky tých, ktorí nehľadajú veľký rezort, ale pokojnejšiu a dostupnejšiu lyžovačku uprostred krásnej a nezameniteľnej oravskej prírody.
Objavte aj vy už túto sezónu čarovnú zimnú dovolenku na Slovensku. Nasaďte na nohy lyžiarky a nasledujte dlhoročnú tradíciu, ktorá sa začala u nás písať už v roku 1865. Zanietením lekárnikom k nám bol práve vtedy privezený prvý prototyp lyží. A Len pre zaujímavosť, prvý lyžiarsky kurz bol u nás usporiadaný v roku 1910. Zapíšte seba i svojich najmenších na ten váš, súčasný a užite si zimu na Slovensku aktívne, na čerstvom vzduchu a s kopou zábavy.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Stavebníctvo čaká ďalšie zdražovanie. Vyššie ceny materiálov aj prác zasiahnu investorov aj domácnosti
Stavebníctvo čaká ďalšie zdražovanie. Vyššie ceny materiálov aj prác zasiahnu investorov aj domácnosti
<< predchádzajúci článok
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident