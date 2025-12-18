|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sláva, Slávka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. decembra 2025
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident
Náročný samit v Bruseli sa v stredu podľa premiéra Roberta Fica nezačal dobre. Na letisku v Bruseli došlo k poškodeniu lietadla rezortu vnútra. ...
Zdieľať
18.12.2025 (SITA.sk) - Náročný samit v Bruseli sa v stredu podľa premiéra Roberta Fica nezačal dobre. Na letisku v Bruseli došlo k poškodeniu lietadla rezortu vnútra. Stalo sa tak pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti.
"Podobne skepticky vyzeralo aj večerné stretnutie s krajinami západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ. Osobitne som podporil srbského prezidenta Alexandara Vučiča, ktorý sa tohto samitu úmyselne nezúčastnil, aby vyjadril protest proti neférovému zaobchádzaniu inštitúcií EÚ so Srbskom," napísal na sociálnej sieti Fico.
Zdôraznil, že Srbsko je suverénna krajina a jeho prezident suverénny politik, čo sa podľa jeho slov v EÚ príliš netoleruje. "Srbsku sa stále vymýšľajú ďalšie a ďalšie podmienky na vstup do EÚ, aby bol čo najdlhšie odďaľovaný, hoci Srbsko patrí medzi najlepšie pripravené krajiny. Dvojaký meter je typickou črtou európskej politiky. Na jednej strane veľkí chlapci tlačia Ukrajinu do EÚ, hoci je absolútne nepripravená, a na strane druhej Srbsku bránia vstúpiť do Únie, lebo je príliš hrdé, sebavedomé a suverénne," uviedol Fico. Zároveň dodal, že Alexandar Vučič a Srbi budú mať vždy jeho podporu.
Zdroj: SITA.sk - Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident © SITA Všetky práva vyhradené.
"Podobne skepticky vyzeralo aj večerné stretnutie s krajinami západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ. Osobitne som podporil srbského prezidenta Alexandara Vučiča, ktorý sa tohto samitu úmyselne nezúčastnil, aby vyjadril protest proti neférovému zaobchádzaniu inštitúcií EÚ so Srbskom," napísal na sociálnej sieti Fico.
Zdôraznil, že Srbsko je suverénna krajina a jeho prezident suverénny politik, čo sa podľa jeho slov v EÚ príliš netoleruje. "Srbsku sa stále vymýšľajú ďalšie a ďalšie podmienky na vstup do EÚ, aby bol čo najdlhšie odďaľovaný, hoci Srbsko patrí medzi najlepšie pripravené krajiny. Dvojaký meter je typickou črtou európskej politiky. Na jednej strane veľkí chlapci tlačia Ukrajinu do EÚ, hoci je absolútne nepripravená, a na strane druhej Srbsku bránia vstúpiť do Únie, lebo je príliš hrdé, sebavedomé a suverénne," uviedol Fico. Zároveň dodal, že Alexandar Vučič a Srbi budú mať vždy jeho podporu.
Zdroj: SITA.sk - Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah?
Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah?
<< predchádzajúci článok
Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO
Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO