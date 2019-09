Žirinovského LDPR vyšla víťazne z volieb v Chabarovskom kraji

Vladimír Žirinovský, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. septembra (TASR) - Liberálnodemokratická strana Ruska (LDPR) získala v Chabarovskom kraji na východe Ruska väčšinu hlasov vo všetkých typoch volieb, ktoré sa tam v nedeľu konali. Išlo o doplňujúce voľby do Štátnej dumy, voľby do krajskej Dumy, ako aj o hlasovanie o primátorovi a členoch zastupiteľstva mesta Komsomoľsk nad Amurom. Rozhodovalo sa aj o zložení mestskej Dumy v meste Chabarovsk.Predseda LDPR Vladimir Žirinovskij je spokojný s dosiahnutými výsledkami. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy tiež vyhlásil, že "hlasovanie v tomto regióne ukazuje reálne možnosti strany". Uviedol, že kandidáti LDPR v mnohých regiónoch čelili zastrašovaniu, úplatkárstvu a iným taktikám.Politológ Dmitrij Oreškin vo vysielaní Echa Moskvy spresnil, že v mestských parlamentoch Chabarovska a Komsomoľska nad Amurom bude iba po jednom zástupcovi inej strany, ostatní poslanci budú z LDPR. Pripomenul však, že nejde "o nijakú senzáciu", lebo ruský Ďaleký východ bol vždy baštou LDPR."Títo ľudia nikdy neprejavovali veľkú úctu moskovským úradom, vždy si mysleli svoje a Vladimir Žirinovskij sa im zapáčil. Teraz to malo za následok protest a rebéliu" proti vládnej strane Jednotné Rusko, vyjadril sa Oreškin.Politológ tiež upozornil, že i napriek postoju miestnych voličov Chabarovský kraj dostáva "peniaze z Moskvy" a podriaďuje sa jej rozhodnutiam.LDPR, ktorá je na ruskej politickej scéne od roku 1989, býva označovaná za krajne pravicovú a populistickú. Sama seba však vníma ako centristickú a proferormnú silu, stojí na pozíciách ruského nacionalizmu a imperializmu - Žirinovskij totiž podporuje anexiu Poľska, Aljašky a Fínska v hraniciach cárskeho Ruska. LDPR žiada aj kontrolu štátu nad pôdou, zákaz "netradičných" náboženských siekt, štátne vlastníctvo ekonomicky strategických odvetví a radikálnu reformu justície. Žirinovskij sa okrem toho preslávil protižidovskými výpadmi, pričom on sám má po otcovi židovský pôvod.