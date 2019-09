Malta evakuovala ďalších troch ľudí zo záchrannej lode Alan Kurdi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 9. septembra (TASR) - Malta evakuovala v pondelok nadránom troch ďalších migrantov zo záchrannej lode s názvom Alan Kurdi nachádzajúcej sa v Stredozemnom mori. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Trojicu ľudí priviezli na Maltu okolo 04.30 h SELČ, spresnila hovorkyňa maltských ozbrojených síl.Je to už tretíkrát za posledný týždeň, čo Malta evakuovala ľudí z tejto lode, ktorá musela zostať približne 35 kilometrov južne od Malty, keďže nemala povolenie na vplávanie do prístavu.Na palube lode Alan Kurdi sa teraz nachádza už len päť z 13 zachránených migrantov.Pondelková akcia nasledovala niekoľko hodín po tom, čo nemecká charitatívna organizácia Sea-Eye, ktorá túto loď prevádzkuje, verejne požiadala maltské úrady o pomoc a uviedla, že 17-ročný Tunisan sa dvakrát pokúsil skočiť cez palubu. Hovorca to označil sa "pokus o samovraždu".Taliansko a Malta v posledných mesiacoch opakovane odmietli prijať záchranné plavidlá s migrantmi. V prípade lode Alan Kurdi Malta navrhla, aby migrantov namiesto prijatia vrátili do Tuniska.