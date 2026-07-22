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22. júla 2026
Zišiel z cesty a narazil do oporného múru, 56-ročný vodič na mieste zomrel – FOTO
Tagy: Tragická nehoda
Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Vodič narazil do oporného múru a na mieste zomrel. ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.
Vodič narazil do oporného múru a na mieste zomrel. Tragická nehoda sa stala v utorok 21. júla podvečer v okrese Dolný Kubín na ceste I/59 v smere na obec Jasenová. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.
Ako priblížila, 56-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda išiel v smere od Ružomberka a s vozidlom zišiel za pravý spevnený okraj vozovky. Následne vyšiel na zvodidlá a pokračoval po trávnatom poraste, kde narazil do oporného múru premostenia. Pri náraze vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.
Zdroj: SITA.sk - Zišiel z cesty a narazil do oporného múru, 56-ročný vodič na mieste zomrel – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vodič narazil do oporného múru a na mieste zomrel. Tragická nehoda sa stala v utorok 21. júla podvečer v okrese Dolný Kubín na ceste I/59 v smere na obec Jasenová. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.
Ako priblížila, 56-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda išiel v smere od Ružomberka a s vozidlom zišiel za pravý spevnený okraj vozovky. Následne vyšiel na zvodidlá a pokračoval po trávnatom poraste, kde narazil do oporného múru premostenia. Pri náraze vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.
Zdroj: SITA.sk - Zišiel z cesty a narazil do oporného múru, 56-ročný vodič na mieste zomrel – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická nehoda
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