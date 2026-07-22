Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. júla 2026

Zišiel z cesty a narazil do oporného múru, 56-ročný vodič na mieste zomrel – FOTO


Tagy: Tragická nehoda

Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Vodič narazil do oporného múru a na mieste zomrel. ...



Zdieľať
nehoda dolny kubin2 22.7.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.


Vodič narazil do oporného múru a na mieste zomrel. Tragická nehoda sa stala v utorok 21. júla podvečer v okrese Dolný Kubín na ceste I/59 v smere na obec Jasenová. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

Ako priblížila, 56-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda išiel v smere od Ružomberka a s vozidlom zišiel za pravý spevnený okraj vozovky. Následne vyšiel na zvodidlá a pokračoval po trávnatom poraste, kde narazil do oporného múru premostenia. Pri náraze vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Presné príčiny tejto tragickej nehody vyšetrujú policajti, ktorí opätovne vyzývajú vodičov k opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.


Zdroj: SITA.sk - Zišiel z cesty a narazil do oporného múru, 56-ročný vodič na mieste zomrel – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Starosta New Yorku vyzval na zatknutie Netanjahua, mesto na to podľa neho nemá právomoci
<< predchádzajúci článok
24 hodín vo vojenskej nemocnici v Dnipre: Tam, kde vojna nikdy nekončí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 