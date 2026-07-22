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22. júla 2026

Starosta New Yorku vyzval na zatknutie Netanjahua, mesto na to podľa neho nemá právomoci


Tagy: Izraelský premiér Pásmo Gazy Vojnové zločiny Zatykač Zločiny proti ľudskosti

Zohran Mamdani tvrdí, že zatykač Medzinárodného trestného súdu môže vykonať iba federálna vláda. Donald Trump izraelskému premiérovi sľúbil, že v USA zadržaný nebude. Starosta



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nyc_building_collapse_risk_22583 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Zohran Mamdani tvrdí, že zatykač Medzinárodného trestného súdu môže vykonať iba federálna vláda. Donald Trump izraelskému premiérovi sľúbil, že v USA zadržaný nebude.


Starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že mestské úrady nemajú právomoc vykonať zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý vlani vydal Medzinárodný trestný súd (ICC). Federálnu vládu preto vyzval, aby sa postarala o jeho vykonanie.

„Je jasné, že nemáme nezávislú právomoc tento zatykač vykonať. Federálna vláda ju však má a vyzývam ju, aby sa pripojila k ICC a zatykač vykonala,“ uviedol Mamdani vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.

Vojnové zločiny a iné


ICC v roku 2024 oznámil, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že Netanjahu nesie zodpovednosť za údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.

Mamdani súhlasí


Mamdani zároveň uviedol, že súhlasí s postojom ICC a je presvedčený, že Netanjahu „by mal byť zatknutý a súdený za svoje zločiny“, rovnako ako ktokoľvek iný obvinený týmto súdom.

Vyhlásenie starostu prišlo deň po tom, ako americký prezident Donald Trump prisľúbil, že Netanjahu nebude zatknutý, ak sa v septembri zúčastní na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Úrad izraelského premiéra Mamdaniho stanovisko odmietol a ICC označil za nelegitímny súd.


Zdroj: SITA.sk - Starosta New Yorku vyzval na zatknutie Netanjahua, mesto na to podľa neho nemá právomoci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelský premiér Pásmo Gazy Vojnové zločiny Zatykač Zločiny proti ľudskosti
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