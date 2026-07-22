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22. júla 2026
Starosta New Yorku vyzval na zatknutie Netanjahua, mesto na to podľa neho nemá právomoci
Zohran Mamdani tvrdí, že zatykač Medzinárodného trestného súdu môže vykonať iba federálna vláda. Donald Trump izraelskému premiérovi sľúbil, že v USA zadržaný nebude. Starosta
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22.7.2026 (SITA.sk) - Zohran Mamdani tvrdí, že zatykač Medzinárodného trestného súdu môže vykonať iba federálna vláda. Donald Trump izraelskému premiérovi sľúbil, že v USA zadržaný nebude.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že mestské úrady nemajú právomoc vykonať zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý vlani vydal Medzinárodný trestný súd (ICC). Federálnu vládu preto vyzval, aby sa postarala o jeho vykonanie.
„Je jasné, že nemáme nezávislú právomoc tento zatykač vykonať. Federálna vláda ju však má a vyzývam ju, aby sa pripojila k ICC a zatykač vykonala,“ uviedol Mamdani vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
ICC v roku 2024 oznámil, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že Netanjahu nesie zodpovednosť za údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.
Mamdani zároveň uviedol, že súhlasí s postojom ICC a je presvedčený, že Netanjahu „by mal byť zatknutý a súdený za svoje zločiny“, rovnako ako ktokoľvek iný obvinený týmto súdom.
Vyhlásenie starostu prišlo deň po tom, ako americký prezident Donald Trump prisľúbil, že Netanjahu nebude zatknutý, ak sa v septembri zúčastní na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku.
Úrad izraelského premiéra Mamdaniho stanovisko odmietol a ICC označil za nelegitímny súd.
Zdroj: SITA.sk - Starosta New Yorku vyzval na zatknutie Netanjahua, mesto na to podľa neho nemá právomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že mestské úrady nemajú právomoc vykonať zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý vlani vydal Medzinárodný trestný súd (ICC). Federálnu vládu preto vyzval, aby sa postarala o jeho vykonanie.
„Je jasné, že nemáme nezávislú právomoc tento zatykač vykonať. Federálna vláda ju však má a vyzývam ju, aby sa pripojila k ICC a zatykač vykonala,“ uviedol Mamdani vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
Vojnové zločiny a iné
ICC v roku 2024 oznámil, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že Netanjahu nesie zodpovednosť za údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.
Mamdani súhlasí
Mamdani zároveň uviedol, že súhlasí s postojom ICC a je presvedčený, že Netanjahu „by mal byť zatknutý a súdený za svoje zločiny“, rovnako ako ktokoľvek iný obvinený týmto súdom.
Vyhlásenie starostu prišlo deň po tom, ako americký prezident Donald Trump prisľúbil, že Netanjahu nebude zatknutý, ak sa v septembri zúčastní na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku.
Úrad izraelského premiéra Mamdaniho stanovisko odmietol a ICC označil za nelegitímny súd.
Zdroj: SITA.sk - Starosta New Yorku vyzval na zatknutie Netanjahua, mesto na to podľa neho nemá právomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
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