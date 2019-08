Zisk aerolínií SAS klesol, výsledky ovplyvnil štrajk pilotov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 27. augusta (TASR) - Škandinávske aerolínie SAS sa v 3. kvartáli súčasného obchodného roka udržali v zisku, ten však zaznamenal pokles. Spoločnosť napriek tomu vykázala solídne výsledky, keďže na tie pôsobilo viacero negatívnych faktorov, medzi nimi štrajk pilotov, nepriaznivé kurzové vplyvy a vyššie náklady na palivá.Čistý zisk SAS dosiahol za obdobie od mája do konca júla 1,16 miliardy švédskych korún (93,01 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval 1,57 miliardy SEK. Výsledky ovplyvnil štrajk pilotov od 26. apríla do 2. mája, pričom spoločnosť musela zrušiť vyše 4000 letov.Ako povedal výkonný riaditeľ Rickard Gustafson, spoločnosť teraz zvažuje nové úsporné opatrenia navyše k pôvodnému programu, ktorý vyprší v budúcom roku. V rámci tohto programu SAS ušetrila od roku 2017 celkovo 2,1 miliardy SEK, pričom cieľ je stanovený na 3 miliardy SEK.Kvartálne tržby spoločnosti, ktorej väčšinovými vlastníkmi sú vlády Švédska a Dánska, predstavovali 13,5 miliardy SEK. Medziročne to znamená rast o 3 %.(1 EUR = 10,7515 SEK)