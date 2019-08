Hygienici odporúčajú riešiť problém výskytu fluoranténu v Cerovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Cerová 27. augusta (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici odporúča Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) bezodkladne riešiť problémy výskytu fluoranténu v pitnej vode v obci Cerová (okres Senica) a o postupe realizovaných opatrení úrad informovať. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Ondrej Máčalka. Pravdepodobným zdrojom zistenia prítomnosti fluoranténu v pitnej vode v Cerovej je podľa hygienikov opotrebované potrubie. Tvrdí to aj BVS." upozorňujú. Zdravotne bezpečná pitná voda podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nesmie obsahovať látky, ktoré by mohli predstavovať riziko ohrozenia zdravia svojím chronickým a neskorým pôsobením. Aj preto odporúčajú BVS tento problém riešiť.Za hlavné cesty expozície PAU a fluoranténu považujú podľa RÚVZ potraviny i ovzdušie. Prípady zistenia fluoranténu v pitnej vode sú ojedinelé a boli v minulosti spojené predovšetkým s uhoľným dechtovým obložením rozvodov z liatiny alebo tvárnej liatiny.uviedol Máčalka.Fluorantén patrí do skupiny PAU, ktoré vznikajú najmä pri spaľovaní organických látok a pyrolýze. "vysvetlil Máčalka. PAU tiež vznikajú pri niektorých spôsoboch prípravy jedla, ako napríklad grilovanie, praženie, vyprážanie alebo pečenie. Ide o skupinu rizikových látok pre vodné prostredie.V obci Cerová (okres Senica) namerala v uplynulých dňoch BVS pri pravidelnej kontrole kvality pitnej vody vysoké hodnoty látky fluorantén. Obyvatelia obce preto nemôžu až do odvolania používať vodu na pitie a varenie.informuje BVS na svojom webe. Vodárne predpokladajú, že zdrojom zvýšeného obsahu fluoranténu v pitnej vode môže byť jeho uvoľňovanie z vnútorného asfaltového náteru liatinového vodovodného potrubia, z ktorého boli v minulosti budované verejné vodovody.spresnila BVS.Vodárne deklarujú, že situáciu nepretržite monitorujú, pracujú na náprave a zároveň priebežne informujú a komunikujú so starostom obce Cerová.tvrdí BVS.