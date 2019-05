Zisk aj tržby Société Générale v 1. kvartáli klesli

Société Générale Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. mája (TASR) - Francúzska banka Société Générale zaznamenala aj v 1. štvrťroku 2019 pokles čistého zisku po slabých výsledkoch za rok 2018. Dôvodom boli nižšie príjmy a rastúce náklady. To prinútilo banku upraviť svoje ciele pre tento rok a začať s rozsiahlym plánom reštrukturalizácie.Čistý zisk Société Générale (SocGen) v prvých troch mesiacoch 2019 klesol o 26 % na 631 miliónov eur z 850 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka 2018.Aj tržby banky sa znížili, a to o 1,6 % na 6,19 miliardy eur, zatiaľ čo prevádzkové náklady vzrástli o 1,3 % na 4,79 miliardy eur.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Infront Data, očakávali čistý zisk vo výške 637 miliónov eur a tržby 6,07 miliardy eur.SocGen povedala, že zisky jej domácej retailovej banky v 1. štvrťroku klesli o 13 %, zatiaľ čo jej korporátne a investičné bankovníctvo zaznamenalo 16 % pokles zisku.Ukazovateľ kapitálovej primeranosti Tier 1 sa do konca marca zvýšil na 11,7 % z 11,2 % na konci decembra.Banka minulý mesiac predstavila stratégiu na ochranu svojej ziskovosti. Plán zahŕňa aj zatváranie pobočiek a redukciu počtu pracovných miest o 1600, ako aj predaj časti majetku, napríklad svojej slovinskej dcéry maďarskej OTP Bank.