Zisk Adidasu sa v 1. štvrťroku zvýšil o 17 %

Herzogenaurach 3. mája (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas oznámil v piatok, že jeho zisk sa v 1. štvrťroku zvýšil o 17 %. Rast jeho tržieb sa však spomalil. Dôvodom boli problémy dodávateľského reťazca na severoamerickom trhu a tiež pokles predaja v Európe. To však vykompenzovali on-line predaj a príjmy z čínskeho trhu.Čistý zisk Adidasu za tri mesiace do konca marca 2019 vzrástol o 17 % na 632 miliónov eur. Prevádzkový zisk si udržal stabilný rast a dosiahol 875 miliónov eur.Tržby sa v 1. štvrťroku zvýšili o 4 % na 5,883 miliardy eur. Dvojciferný rast tržieb na čínskom trhu a on-line predaja pomohol skupine dosiahnuť zvýšenie tržieb, skonštatoval generálny riaditeľ Kasper Rorsted.Zatiaľ čo tržby v Číne stúpli o 16 % pri konštantných menových kurzoch, v Severnej Amerike sa zvýšili o 3 % pre problémy s dodávateľským reťazcom. Tržby v Európe a Latinskej Amerike, naopak, klesli o 3 %.No zatiaľ čo výsledky značky Adidas sú pozitívne, jej dcérska spoločnosť Reebok naďalej zápasila s poklesom predaja o 6 %.Nižšie náklady na suroviny, priaznivé výmenné kurzy a lepší mix tržieb zároveň pomohli spoločnosti zvýšiť prevádzkovú maržu o 2,5 percentuálneho bodu na 53,6 %.Adidas potvrdil svoju prognózu a očakáva, že v roku 2019 jeho tržby stúpnu o 5 až 8 % a čistý zisk sa zvýši o 10 až 14 % na 1,9 až 1,95 miliardy eur.