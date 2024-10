Zisk Bank of America klesol, ale výnosy stúpli

15.10.2024 (SITA.sk) - Čistý zisk amerického finančného ústavu Bank of America v treťom kvartáli medziročne klesol o 12 % na 6,9 miliardy dolárov čiže 81 centov na akciu. Dôvodom boli vyššie rezervy na straty z úverov a rastúce výdavky. Informuje o tom web CNBC.Výnosy banky však stúpli o zhruba 1 % na 25,49 miliardy dolárov, keďže príjmy z obchodovania, správy majetku a poplatkov v oblasti investičného bankovníctva vykompenzovali pokles čistých úrokových výnosov.Tržby spoločnosti Bank of America z obchodovania s aktívami s pevným výnosom vzrástli o 8 % na 2,9 miliardy dolárov. Príjmy z poplatkov za služby v investičnom bankovníctve sa tiež zvýšili, a to o 18 % na 1,40 miliardy dolárov.