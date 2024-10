Zlaté zuby, župany či plienky. Kanalizácia nie je odpadkový kôš, upozorňujú obyvateľov bratislavskí vodári

Našli už aj zlaté zuby

Výnimočným nie je ani stavebný odpad

15.10.2024 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) upozorňuje obyvateľov, že kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ako informuje hovorca BVS Matúš Stračiak , odpadky v kanalizácii spôsobujú vodárom nemalé problémy.„Zamestnanci BVS pri jej čistení stále nachádzajú rôzne predmety, ako handry, župany, či dokonca zlaté zuby," uviedol s tým, že upchatie kanalizácie nespôsobujú iba veľké predmety. BVS upozorňuje, že k tomu, aby bola kanalizácia plne funkčná, je potrebné zodpovedné správanie obyvateľov.„Poruchový dispečing BVS pravidelne zaznamenáva problémy spôsobené vyhodením nevhodného odpadu do kanalizácie," konštatuje spoločnosť.A keďže kanalizácia nie je odpadkový kôš, nazbieraný odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí, spôsobuje upchávanie kanalizačného potrubia a následne problémy na čistiarňach odpadových vôd. Nahromadením odpadkov môže prichádzať k zníženiu prietoku či k úplnej blokácii infraštruktúry.„Pri zabezpečovaní funkčnosti kanalizácie pracovníci BVS nachádzajú rôzne predmety. Veľkým problémom sú tie, ktoré sa omotajú na čerpadle a znefunkčnia ho. Sú to najmä vlhčené utierky a handry. No ničím výnimočným nie je ani stavebný odpad, uteráky, župany či dámske hygienické vložky alebo jednorazové plienky,“ dodáva Stračiak.Ak príde k upchatiu alebo zníženiu prietoku na mieste, kde oprava nie je možná bez rozkopávkových prác, takáto situácia neznamená len zásah zamestnancov vodární, ale aj znížený komfort obyvateľov a možné obmedzenia v doprave. Časté havárie na kanalizačnom potrubí zároveň predstavujú zvýšené náklady na jeho čistenie a údržbu.