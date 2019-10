Zisk Bank of America klesol o vyše 20 %, ale prekonal očakávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. októbra (TASR) - Zisk Bank of America v 3. kvartáli z dôvodu vysokých odpisov výrazne klesol, prekonal však očakávania Wall Street.Čistý zisk druhej najväčšej banky v USA z pohľadu aktív za tri mesiace od júla do septembra padol o 21 % na 5,27 miliardy USD (4,79 miliardy eur) alebo 56 centov na akciu zo 6,70 miliardy USD alebo 66 centov na akciu v rovnakom období vlani. Dôvodom boli odpisy vo výške 2 miliárd USD pred zdanením. Upravený zisk bez započítania odpisov stúpol o 4 % na 7,5 miliardy USD alebo 75 centov na akciu. Tržby bez úrokových nákladov mierne vzrástli na 22,96 miliardy USD. Analytici prognózovali zisk na akciu vo výške 51 centov, pri tržbách 22,79 miliardy USD.Odpisy pred zdanením v súvislosti s ukončením partnerstva so spoločnosťou First Data dosiahli 2,1 miliardy USD.(1 EUR = 1,1007 USD)