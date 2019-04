Zisk Citigroup v 1. kvartáli vzrástol

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. apríla (TASR) - Americká banka Citigroup zaznamenala v 1. kvartáli 2019 nárast zisku, a to väčší, ako jej predpovedali analytici. Ale jej tržby klesli.Citigoup v pondelok oznámila, že jej zisk za tri mesiace do konca marca 2019 stúpol o 2 % na 4,71 miliardy USD (4,16 miliardy eur), čo predstavuje 1,87 USD na akciu, zo 4,62 miliardy USD alebo 1,68 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, predpovedali banke zisk 1,78 USD na akciu. Tržby Citigroup v sledovanom období klesli o 1,5 % na 18,58 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 18,76 miliardy USD.Tržby globálnej spotrebiteľskej divízie sa zvýšili na 8,45 miliardy USD z 8,43 miliardy USD, ale tržby divízie inštitucionálnych klientov klesli na 9,67 miliardy USD z 9,85 miliardy USD a divízia podnikových a iných výnosov oznámila pokles tržieb na 431 miliónov z 591 miliónov USD.Rezervy na straty z úverov dosiahli 12,3 miliardy USD, čo predstavuje pokles z 12,4 miliardy USD pred rokom.Banka evidovala na konci štvrťroka úvery za 682 miliárd USD, o 1 % viac ako vlani.Tržby z obchodovania s cennými papiermi s pevným výnosom vzrástli o 1 % na 3,5 miliardy USD, zatiaľ čo výnosy z akciových trhov klesli o 24 % na 842 miliónov USD.(1 EUR = 1,1321 USD)