Zisk dánskeho výrobcu veterných turbín Vestas prekonal očakávania

Kodaň 15. augusta (TASR) - Dánsky výrobca veterných turbín Vestas zaznamenal v 2. kvartáli výrazne vyšší než očakávaný zisk. Zároveň oznámil program spätného odkúpenia akcií.Spoločnosť uviedla, že jej zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol v 2. štvrťroku 259 miliónov eur. V porovnaní s 2. kvartálom minulého roka to síce znamená pokles asi o 7 %, výsledok je však výrazne lepší, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so ziskom okolo 204 miliónov eur.Firma zároveň poukázala na problémy, ktoré v tomto sektore spôsobuje spor medzi USA a Čínou. Konflikt obchodných veľmocí vytvára v tejto oblasti neistotu, pričom Vestas počíta s rastom nákladov na území USA. Dôvodom sú dovozné clá na oceľ do USA, ako aj zvyšovanie cien samotnej americkej ocele. Informácia o lepších než očakávaných výsledkoch za 2. štvrťrok však mala na trhy väčší vplyv a zvýšila cenu akcií Vestasu o 7 %.Spoločnosť okrem toho oznámila spustenie programu spätného odkúpenia akcií. Jeho hodnota bola stanovená na 200 miliónov eur, pričom by sa mal realizovať v priebehu najbližších štyroch mesiacov.Tržby dánskej firmy dosiahli 2,26 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 2 %. Čo sa však týka celého roka 2018, Vestas svoj pôvodný odhad revidoval mierne nadol. Najnovšie očakáva, že tržby dosiahnu v tomto roku od 10 do 10,5 miliardy eur, zatiaľ čo pôvodne počítal s nimi v rozmedzí od 10 do 11 miliárd eur.