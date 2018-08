Zisk Estée Lauder v 4. kvartáli klesol

Ilustračné foto. Aerun Lauderová, vnučka Estée Lauderovej. Foto: TASR/AP/Lefteris Pitarakis Foto: TASR/AP/Lefteris Pitarakis

New York 20. augusta (TASR) - Americký výrobca kozmetiky Estée Lauder zaznamenal v poslednom kvartáli svojho finančného roka 2017/18 pokles zisku, ale menší ako predpovedali analytici z Wall Street. Jeho tržby však stúpli.Čistý zisk spoločnosti za tri mesiace do konca júna 2018 klesol na 186 miliónov USD (163,29 milióna eur), čo predstavuje 49 centov na akciu, z 229 miliónov USD alebo 61 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.Upravený zisk, očistený od jednorazových položiek dosiahol 61 centov na akciu.Tržby spoločnosti vzrástli na 3,3 miliardy USD z vlaňajších 2,9 miliardy USD.Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, predpovedali Estée Lauder zisk 56 centov na akciu a tržby 3,26 miliardy USD.Spoločnosť uviedla, že jej značky Estée Lauder a La Mer, ako aj výrobca make-upu Tom Ford a voňavky Jo Malone London zaznamenali v 4. kvartáli rast.Estée Lauder sa domnieva, že prebiehajúca kontrola testov v súvislosti s reklamnými tvrdeniami by sa nemala premietnuť do žiadnych výdavkov, ktoré by ovplyvnili zisky.Okrem toho spoločnosť očakáva, že reštrukturalizácia a ďalšie poplatky súvisiace s iniciatívami Leading Beauty Forward sa budú pohybovať v rozmedzí od 900 do 950 miliónov USD pred zdanením. Po dokončení by tieto opatrenia mali priniesť výnosy pred zdanením vo výške 350 až 450 miliónov USD.V 1. kvartáli nového finančného roka, ktorý sa začal 1. júla 2018, Estée Lauder očakáva nárast predaja o 5 % až 6 % a zisk na akciu v pásme 1,07 až 1,12 USD. Upravený zisk bez reštrukturalizácie a iných poplatkov odhaduje na 1,18 až 1,22 USD/akcia.(1 EUR = 1,1391 USD)