Zisk HSBC v 1. kvartáli vzrástol viac ako o 30 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 3. mája (TASR) - Nadnárodná banka HSBC so sídlom v Hongkongu v piatok oznámila, že jej čistý zisk v 1. štvrťroku vzrástol o 33,7 %, a to najmä vďaka výraznému zvýšeniu tržieb z retailového bankovníctva a správy majetku (wealth-management).Konkrétne, čistý zisk HSBC sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil na 4,13 miliardy USD (3,68 miliardy eur) z 3,09 miliardy dolárov v 1. kvartáli predchádzajúceho roka. Analytici pritom očakávali menší nárast zisku, na 3,70 miliardy USD.Zisk HSBC zisk pred zdanením v 1. štvrťroku stúpol o 30,7 % na 6,21 miliardy USD z minuloročných 4,76 miliardy USD. Čisté úrokové výnosy za dané obdobie vzrástli o 0,1 % na 7,47 miliardy USD a tržby sa zvýšili na 14,43 miliardy USD z vlaňajších 13,71 miliardy USD.Prevádzkové náklady banky klesli na 8,22 miliardy USD z 9,38 miliardy USD pred rokom.Výkonný riaditeľ John Flint po zverejnení výsledkov povedal, že banka sa naďalej zameriava na realizáciu svojej stratégie rastu.dodal.(1 EUR = 1,1212 USD)