Zisk Lowe v 3. kvartáli klesol, ale menej ako sa čakalo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. novembra (TASR) - Spoločnosť Lowe, ktorá je druhým najväčším maloobchodným predajcom domácich potrieb, náradia a železiarskeho tovaru v USA, po Home Depot, v utorok zverejnila výsledky za 3. kvartál fiškálneho roka 2018/19, ktoré prekonali očakávania trhu, aj keď jej zisk klesol. Ale tzv. porovnateľný predaj, v obchodoch otvorených viac ako rok, bol sklamaním.Čistý zisk Lowe sa za 3. štvrťrok (do konca októbra 2018) znížil na 629 miliónov USD (550,45 milióna eur) alebo 78 centov za akciu, z 872 miliónov USD alebo 1,05 USD/akcia pred rokom.Po vylúčení jednorazových položiek vykázal Lowe upravený zisk na akciu 1,04 USD, čo bolo viac ako 98 centov/akcia, ktoré očakávali analytici.Tržby Lowe v období júl-október vzrástli na 17,42 miliardy USD z vlaňajších 16,77 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali o niečo slabší výsledok, a to tržby 17,36 miliardy USD.Predaj v obchodoch otvorených viac ako rok stúpol o 1,5 %, čo sklamalo analytikov, ktorí počítali s jeho zvýšením o 2,8 %. Hrubá marža Lowe klesla na 32,50 % z 34,07 % pred rokom.Za celý fiškálny rok, ktorý sa končí 31. januára 2019, očakáva reťazec upravený zisk v pásme 5,08 až 5,13 USD na akciu (analytici predpovedajú 5,12 USD) a rast porovnateľného predaja približne o 4 %.Vedenie Lowe v separátnom vyhlásení uviedlo, že "dokončilo strategickú revíziu podnikania a plánuje ukončiť svoje maloobchodné operácie v Mexiku, a tiež Alacrity Renovation Services a Iris Smart Home.Vlani v novembri reťazec oznámil, že v rámci strategického prehodnotenia uzavrie 20 predajných miest v USA a 31 predajní v Kanade.(1 EUR = 1,1427 USD)