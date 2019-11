Zisk vlastníka značky Cartier prudko klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 8. novembra (TASR) - Švajčiarska klenotnícka firma Richemont zaznamenala za 1. polrok rast tržieb, zisk však prudko klesol, keď výsledok ovplyvnil vysoký mimoriadny príjem v minulom roku. Bez započítania jednorazových položiek bol pokles zisku minimálny.Spoločnosť známa značkami ako Cartier, Piaget či Van Cleef & Arpels oznámila, že jej čistý zisk dosiahol za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2019/2020, čo znamená od apríla do konca septembra, 869 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka evidovala firma zisk 2,25 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o viac než 61 %.Dôvodom boli jednorazové príjmy v 1. polroku 2018/2019 spojené s prevzatím internetového predajcu Yoox Net-a-Porter, ktoré v 1. polroku 2018/2019 znamenali rast zisku o 131 %. Bez započítania tohto faktora by zisk v 1. polroku predchádzajúceho obchodného roka dosiahol iba 875 miliónov eur a v porovnaní s touto hodnotou by tohtoročný polročný zisk predstavoval pokles o necelé 1 %.Napriek tomu zisk zaostal za odhadmi analytikov. Tí predpokladali, že klesne iba na 971 miliónov eur.Tržby sa za 1. polrok zvýšili medziročne o 9 % na 7,4 miliardy eur. Aj v tomto prípade zaostali za odhadmi analytikov, aj keď iba mierne. Analytici počítali s tržbami na úrovni 7,49 miliardy eur.Z jednotlivých regiónov výsledky klenotníckej firmy výrazne podporilo Japonsko, kde tržby vzrástli o 21 %. Zákazníci najmä pred koncom septembra zvyšovali nákupy, keďže od októbra sa v Japonsku zvyšovala daň z pridanej hodnoty z pôvodných 8 % na 10 %.Zvýšili sa aj tržby v regióne Ázia-Tichomorie, čo je pre Richemont kľúčový región. Rast tržieb dosiahol 7 %, keď ho potiahol najmä dopyt v kontinentálnej Číne a Južnej Kórei. Tieto krajiny dokázali vymazať pokles tržieb o dvojciferné hodnoty v Hongkongu, ktorým už päť mesiacov otriasajú protivládne demonštrácie.