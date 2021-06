Získa Djokovič v tomto roku kompletný Grand Slam? Ak sa tak stane, Vajda chce s trénovaním skončiť

Dosiahne pravý Grand Slam?

Vyššia úroveň tenisu

Semifinále mu vzalo veľa síl

Túži po ďalších víťazstvách

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Marián Vajda je najúspešnejší tenisový tréner histórie, keďže jeho zverenec Novak Djokovič vybojoval už 19 grandslamových titulov.Po Srbobom famóznom obrate vo finále Roland Garros v Paríži, keď proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi otočil z 0:2 na 3:2 na sety, skúsený slovenský tréner pripustil možnosť, že Djokovič v tomto roku vyhrá všetky štyri grandslamové turnaje.Polovicu z tejto úlohy už splnil ziskom trofejí na Australian Open a Roland Garros."S kolegom Goranom Ivaniševičom (druhý tréner Novaka Djokoviča - pozn.) sme si povedali, že ak Novak tento rok získa kompletný Grand Slam, tak ako jeho tréneri skončíme. Oficiálne to teda vyhlasujeme," uviedol v dobrej nálade 56-ročný rodák z Považskej Bystrice na webe ATP Tour.Ďalej pokračoval: "Myslím si, že je reálne, že to Novakovi môže vyjsť. Má rád Wimbledon aj US Open a navyše je zdravý a vo forme. Viac som sa o neho obával na antuke v Paríži, kde v minulosti mohol dokázať viac, ale niektoré zápasy mu nevyšli."Djokovič vyhral Roland Garros už aj v roku 2016, ale súčasný triumf si jeho slovenský tréner váži ešte o čosi viac. A nielen preto, že ho dosiahol už v zrelom tenisovom veku 34 rokov."Aktuálne ukázal vyššiu úroveň tenisu ako v roku 2016 vo finále proti Andymu Murrayovi. Vtedy bol možno trochu nervóznejší, ale teraz ukázal skvelé odhodlanie a pomohli mu aj skúsenosti. Využil ich najmä na konci zápasu," myslí si Vajda.Za stavu 0:2 na sety vo finále mu nebolo práve najlepšie, ale svojmu zverencovi aj tak veril, že to otočí. "Najmä v druhom sete nebol jeho výkon dobrý. Tak som len dúfal, že sa mu vráti stratená energia. Semifinále s Rafom Nadalom mu vzalo veľa síl a v druhom sete finále to na neho doľahlo. Lenže potom opäť našiel svoj tenis a úlohu zohralo aj jeho veľké víťazstvo nad Rafom. Uvažoval v zmysle, že keď zdolal najlepšieho hráča na antuke, prečo by mal prehrať vo finále? Vrátilo sa mu sebavedomie aj istota," doplnil Vajda.Na otázku, čo ho najviac baví na trénovaní dlhodobej svetovej jednotky, slovenský kouč odpovedal: "Novak sa chce stále zlepšovať a to v každom aspekte svojej hry. Je to úžasné, že chce byť stále lepší a lepší. Obdivujem ho. Aj ja som sa chcel ako hráč stále zlepšovať, ale narazil som na vlastné limity. Lenže Novak svoju hru stále vidí ako nedokonalú a snaží sa vylepšiť jej jednotlivé časti pod podania, cez základné údery a voleje. To ma ako trénera veľmi teší," dodal Vajda.V prípade, že Djokovič zvíťazí aj na Wimbledone a US Open a v roku 2021 dovŕši tzv. pravý Grand Slam, dostane sa aj na čelo historického rebríčka úspešnosti na turnajoch veľkej štvorky. Jeho dvaja najväčší rivali Roger Federer a Rafael Nadal majú po 20 titulov z GS, Djokovič by sa dostal na 21."Byť súčasť histórie svetového športu je pre mňa obrovsky motivujúce a veľmi ma to napĺňa. Za scenár z posledných 48 hodín na Roland Garros, keď som zdolal Rafu a otočil finále, som nesmierne vďačný. Nemôžem byť šťastnejší v tejto chvíli, ale túžim po ďalších víťazstvách," skonštatoval Djokovič.