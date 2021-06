Fanúšik vo Wembley spadol z tribúny počas zápasu na ME vo futbale, leží v kritickom stave v nemocnici

Po páde zostal nehybne ležať

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Krátko po úvodnom výkope v nedeľňajšom súboji Anglicko - Chorvátsko (1:0) na ME vo futbale v Londýne sa vážne zranil jeden z fanúšikov na štadióne Wembley.Podľa denníka Evening Standard spadol z poschodia na sedadlá a betónový podklad a bez pohybu zostal ležať na zemi. Viaceré britské médiá uviedli, že v kritickom stave ho potom previezli do nemocnice."Videl som, ako sa jeho nohy ocitli nad bariérou. Potom spadol a zostal nehybne ležať. Jeden človek blízko nás všetko dobre videl a potom začal plakať. To neveští nič dobré," uviedol nemenovaný anglický fanúšik, cituje ho denník Daily Mail. Hovorca štadióna Wembley potvrdil, že išlo o muža, ktorý mal ťažký úraz."Zdravotníci mu priamo na mieste poskytli prvú pomoc a potom ho previezli v kritickom stave do nemocnice. Budeme súčinní s Európskou futbalovou úniou pri vyšetrovaní tohto incidentu a situáciu budeme pravidelne monitorovať."Na súboj Anglicko - Chorvátsko bolo povolené zaplnenie známeho londýnskeho svätostánku futbalu do 25 percent z jeho kapacity. Takže na zápase mohlo byť z dôvodu protipandemických opatrení oficiálne 22 500 divákov. Anglicko sa v repríze semifinále MS 2018 napokon dočkalo dôležitého víťazstva 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 57. min Raheem Sterling.