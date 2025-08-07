|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Získajte náskok pred konkurenciou. Zamerajte sa na obal svojich produktov
Tagy: PR
Inšpiráciou sme pre mnohé vyspelé krajiny. No nie sú to len zálohované plastové fľaše a plechovky. Na Slovensku sa vyrábajú aj jedinečné papierové obaly, ktoré nemalou mierou prispievajú k zníženiu ...
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Inšpiráciou sme pre mnohé vyspelé krajiny. No nie sú to len zálohované plastové fľaše a plechovky. Na Slovensku sa vyrábajú aj jedinečné papierové obaly, ktoré nemalou mierou prispievajú k zníženiu uhlíkovej stopy a optimalizácii nákladov. Firmy tak môžu naplniť ciele z novej regulácie EÚ skôr.
Príklad z bežného života. Kúpite si svoj obľúbený produkt, napríklad ovocný šalát alebo vám kuriér doručí vysnívané tričko z e-shopu. V oboch prípadoch je tovar uložený v obale, ktorý ho má chrániť pred vonkajším poškodením. Otázka znie, čo po rozbalení spravíte s daným obalom. Ak ho správne odseparujete, môže sa stať, že sa ocitne v kolobehu recyklácie a dostane druhú šancu. No ak poputuje do komunálneho odpadu, pravdepodobne skončí na skládke alebo v spaľovni. Z takéhoto konca neprofituje nikto.
Dobrou správou je, že v martinskom závode spoločnosti DS Smith sa vyrábajú recyklovateľné, tzv. cirkulárne obaly z prírodnej lepenky. Jedinečný materiál znižuje nielen uhlíkovú stopu, ale šetrí náklady spojené s uskladňovaním a prepravou tovarov. Doprava totiž predstavuje výrazný podiel na znečisťovaní ovzdušia a uvoľňovaní skleníkových plynov. Navyše, koneční spotrebitelia môžu takýto obal jednoduchšie vytriediť. Patrí do nádob na papier. "Obalom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Je dôležité zaujímať sa o to, z akého sú materiálu, ako s nimi narábať v procese separácie a recyklácie. Čím skôr sa produkt zabalí do cirkulárneho obalu, tým lepšie pre planétu aj biznis. Lepenka sa vyrába z papiera, ktorý možno recyklovať až 25-krát. Vyznačuje sa odolnosťou, má ľahkú váhu a šetrí miesto. V tomto smere je bezkonkurenčná," hovorí Martin Němec, subregionálny riaditeľ spoločnosti DS Smith, ktorá niekoľkokrát uspela v súťaži Obal roka.
V martinskom závode pracujú s jedinečným dizajnérskym programom, ktorý bol vyvinutý samotnou spoločnosťou DS Smith. Dizajnéri, ktorí navrhujú jednotlivé obalové riešenia, tak môžu vytvoriť obal na mieru. "Náš nástroj Circular Desing Metrics hodnotí osem kľúčových aspektov udržateľnosti, pričom je založený na reálnych údajoch a dopadoch. Medzi ne patrí i hodnotenie toho, do akej miery vyhovuje obal dodávateľskému reťazcu, cez ktorý prechádza počas svojej životnosti. Ďalším je sledovanie recyklovateľnosti obalu. Zaujímame sa o to, či obal obsahuje napr. nejaké plastové komponenty a ak áno, či ich vieme nahradiť lepenkou a dostať sa tak na 100%-tnú recyklovateľnosť. Sledujeme tiež uhlíkovú stopu. Od výroby samotného papiera až po jeho likvidáciu," pokračuje Martin Němec.
Produkty uložené v lepenke sa efektívnejšie uskladňujú a prepravujú. Jej hrúbka je totiž pri výrobe variabilná, a tak sa šetrí potrebné a cenné miesto. Čím viac tovaru sa naraz prepraví, tým lepšie. Čochvíľa to pocítime všetci. Do platnosti totiž vstúpila nová regulácia Európske únie známa pod skratkou PPWR. Tá výrazným spôsobom ovplyvní množstvo odpadu z obalov a ak si niečo napríklad objednáte z obľúbeného internetového obchodu, príde vám to zabalené v cirkulárnom obale. Ten bude oveľa viac zodpovedať reálnej veľkosti daného produktu.
Súkromné spoločnosti sa dnes môžu so špecialistami na cirkulárne obaly z DS Smith zamerať aj na druhy a typy obalov, ktoré používajú v súčasnosti. Vďaka inovatívnym riešeniam a softvérovým nástrojom sa daný obal vyhodnotí a ak existuje možnosť úspory a zníženia emisií, bude im odporučená vhodná alternatíva. Čím viac vstupných informácií dizajnéri dostanú, tým efektívnejšie riešenie bude nimi poskytnuté. "Firmy, ktoré už dnes majú udržateľné obaly, majú extrémnu výhodu pred ostatnými. Cirkulárne hospodárstvo sa stáva kľúčovou témou pre budúcnosť podnikania; trendy smerujú práve k znižovaniu uhlíkovej stopy, čomu sú naklonené nielen veľké spoločnosti, ale vzniká aj veľa malých udržateľných firiem, ktoré sú zodpovedné a zároveň majú vďaka svojmu charakteru aj strategickú obchodnú výhodu," dodáva Martin Němec.
Aj zákazníci spoločnosti Zalando ocenili zmenu obalov. Prechod od plastových tašiek k papierovým viedol k nárastu zákazníckej spokojnosti až o 16 percentuálnych bodov. Ide o veľmi efektívny príklad z praxe. Silná spoločnosť ovplyvnila správanie zákazníka, ktorý si nový obal nielen osvojil, ale ho aj pozitívne ohodnotil. Hlavným cieľom regulácie PPWR je zníženie množstva obalového odpadu, podpora recyklovania a opätovného použitia obalov. Má tiež výrazným spôsobom prispieť ku dekarbonizácii hospodárstva. Hoci bola smernica prijatá vo februári 2025, do praxe je zavádzaná postupne. Niektoré míľniky musia krajiny únie splniť skôr. Napríklad záväzok, že do začiatku roku 2029 dosiahnu členské štáty úroveň separovaného zberu vo výške aspoň 90%. Vhodne zvolené obaly od renomovanej spoločnosti sú ideálnym začiatkom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Získajte náskok pred konkurenciou. Zamerajte sa na obal svojich produktov © SITA Všetky práva vyhradené.
Príklad z bežného života. Kúpite si svoj obľúbený produkt, napríklad ovocný šalát alebo vám kuriér doručí vysnívané tričko z e-shopu. V oboch prípadoch je tovar uložený v obale, ktorý ho má chrániť pred vonkajším poškodením. Otázka znie, čo po rozbalení spravíte s daným obalom. Ak ho správne odseparujete, môže sa stať, že sa ocitne v kolobehu recyklácie a dostane druhú šancu. No ak poputuje do komunálneho odpadu, pravdepodobne skončí na skládke alebo v spaľovni. Z takéhoto konca neprofituje nikto.
Dobrou správou je, že v martinskom závode spoločnosti DS Smith sa vyrábajú recyklovateľné, tzv. cirkulárne obaly z prírodnej lepenky. Jedinečný materiál znižuje nielen uhlíkovú stopu, ale šetrí náklady spojené s uskladňovaním a prepravou tovarov. Doprava totiž predstavuje výrazný podiel na znečisťovaní ovzdušia a uvoľňovaní skleníkových plynov. Navyše, koneční spotrebitelia môžu takýto obal jednoduchšie vytriediť. Patrí do nádob na papier. "Obalom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Je dôležité zaujímať sa o to, z akého sú materiálu, ako s nimi narábať v procese separácie a recyklácie. Čím skôr sa produkt zabalí do cirkulárneho obalu, tým lepšie pre planétu aj biznis. Lepenka sa vyrába z papiera, ktorý možno recyklovať až 25-krát. Vyznačuje sa odolnosťou, má ľahkú váhu a šetrí miesto. V tomto smere je bezkonkurenčná," hovorí Martin Němec, subregionálny riaditeľ spoločnosti DS Smith, ktorá niekoľkokrát uspela v súťaži Obal roka.
Na mieru
V martinskom závode pracujú s jedinečným dizajnérskym programom, ktorý bol vyvinutý samotnou spoločnosťou DS Smith. Dizajnéri, ktorí navrhujú jednotlivé obalové riešenia, tak môžu vytvoriť obal na mieru. "Náš nástroj Circular Desing Metrics hodnotí osem kľúčových aspektov udržateľnosti, pričom je založený na reálnych údajoch a dopadoch. Medzi ne patrí i hodnotenie toho, do akej miery vyhovuje obal dodávateľskému reťazcu, cez ktorý prechádza počas svojej životnosti. Ďalším je sledovanie recyklovateľnosti obalu. Zaujímame sa o to, či obal obsahuje napr. nejaké plastové komponenty a ak áno, či ich vieme nahradiť lepenkou a dostať sa tak na 100%-tnú recyklovateľnosť. Sledujeme tiež uhlíkovú stopu. Od výroby samotného papiera až po jeho likvidáciu," pokračuje Martin Němec.
Optimalizácia v praxi
Produkty uložené v lepenke sa efektívnejšie uskladňujú a prepravujú. Jej hrúbka je totiž pri výrobe variabilná, a tak sa šetrí potrebné a cenné miesto. Čím viac tovaru sa naraz prepraví, tým lepšie. Čochvíľa to pocítime všetci. Do platnosti totiž vstúpila nová regulácia Európske únie známa pod skratkou PPWR. Tá výrazným spôsobom ovplyvní množstvo odpadu z obalov a ak si niečo napríklad objednáte z obľúbeného internetového obchodu, príde vám to zabalené v cirkulárnom obale. Ten bude oveľa viac zodpovedať reálnej veľkosti daného produktu.
Súkromné spoločnosti sa dnes môžu so špecialistami na cirkulárne obaly z DS Smith zamerať aj na druhy a typy obalov, ktoré používajú v súčasnosti. Vďaka inovatívnym riešeniam a softvérovým nástrojom sa daný obal vyhodnotí a ak existuje možnosť úspory a zníženia emisií, bude im odporučená vhodná alternatíva. Čím viac vstupných informácií dizajnéri dostanú, tým efektívnejšie riešenie bude nimi poskytnuté. "Firmy, ktoré už dnes majú udržateľné obaly, majú extrémnu výhodu pred ostatnými. Cirkulárne hospodárstvo sa stáva kľúčovou témou pre budúcnosť podnikania; trendy smerujú práve k znižovaniu uhlíkovej stopy, čomu sú naklonené nielen veľké spoločnosti, ale vzniká aj veľa malých udržateľných firiem, ktoré sú zodpovedné a zároveň majú vďaka svojmu charakteru aj strategickú obchodnú výhodu," dodáva Martin Němec.
Aj zákazníci spoločnosti Zalando ocenili zmenu obalov. Prechod od plastových tašiek k papierovým viedol k nárastu zákazníckej spokojnosti až o 16 percentuálnych bodov. Ide o veľmi efektívny príklad z praxe. Silná spoločnosť ovplyvnila správanie zákazníka, ktorý si nový obal nielen osvojil, ale ho aj pozitívne ohodnotil. Hlavným cieľom regulácie PPWR je zníženie množstva obalového odpadu, podpora recyklovania a opätovného použitia obalov. Má tiež výrazným spôsobom prispieť ku dekarbonizácii hospodárstva. Hoci bola smernica prijatá vo februári 2025, do praxe je zavádzaná postupne. Niektoré míľniky musia krajiny únie splniť skôr. Napríklad záväzok, že do začiatku roku 2029 dosiahnu členské štáty úroveň separovaného zberu vo výške aspoň 90%. Vhodne zvolené obaly od renomovanej spoločnosti sú ideálnym začiatkom.
Päť dôvodov, ako cirkulárny obal znižuje vašu uhlíkovú stopu
- Menej emisií pri výrobe
Obaly z lepenky sú vyrábané z papiera, ktorý možno recyklovať až 25-krát. Proces výroby má výrazne nižšiu uhlíkovú stopu než plastové alternatívy.
- Efektívnejšia logistika
Variabilná hrúbka obalu šetrí priestor počas prepravy aj skladovania. Viac tovaru na menšej ploche znamená menej jázd a menej CO₂.
- Vyššia recyklovateľnosť
Cirkulárne obaly DS Smith sú navrhnuté tak, aby boli 100 % recyklovateľné – bez plastových komponentov, s jasne určeným miestom v triedenom zbere.
- Optimalizácia na mieru
Vďaka nástroju Circular Design Metrics je možné obaly prispôsobiť konkrétnemu produktu aj dodávateľskému reťazcu, čím sa minimalizuje plytvanie materiálom.
- Vyššia spokojnosť zákazníka
Ako ukázal prípad Zalando, prechod na ekologickejší obal môže zlepšiť vnímanie značky a zvýšiť spokojnosť klientov až o 16%.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Získajte náskok pred konkurenciou. Zamerajte sa na obal svojich produktov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Remišová upozornila na nemiestny výstrelok ministerstva obrany, na nábor do armády chce nakúpiť kondómy
Remišová upozornila na nemiestny výstrelok ministerstva obrany, na nábor do armády chce nakúpiť kondómy
<< predchádzajúci článok
„Viesť vojnu proti vapingu je absurdný nezmysel,“ hovorí Mark Tyndall, kanadský expert na harm reduction
„Viesť vojnu proti vapingu je absurdný nezmysel,“ hovorí Mark Tyndall, kanadský expert na harm reduction