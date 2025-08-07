Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. augusta 2025

Remišová upozornila na nemiestny výstrelok ministerstva obrany, na nábor do armády chce nakúpiť kondómy


Tagy: Minister obrany SR Predsedníčka strany Za ľudí

Ministerstvo obrany SR plánuje nakúpiť 1 000 kusov prezervatívov s vlastnou grafickou potlačou určených na "náborové a prezentačné” podujatia ...



img_0030 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany SR plánuje nakúpiť 1 000 kusov prezervatívov s vlastnou grafickou potlačou určených na "náborové a prezentačné” podujatia rezortu. Upozornila na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí).


Podľa nej ide o mimoriadne hlúpy a nemiestny marketingový výstrelok, ktorý "znevažuje česť, odvahu a službu vlasti". Poslankyňa zároveň považuje za absurdné, aby minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) "motivoval” mladých mužov k službe v armáde rozdávaním kondómov, pretože takéto nákupy degradujú povolanie profesionálneho vojaka.

"Táto vládna koalície už nevie, čo od dobroty robiť. Namiesto dôstojnej podpory ozbrojených síl, na ktoré sa kladú tie najvyššie morálne a profesné nároky, ministerstvo pripravuje vulgárne a nevkusné akcie. Tento nákup nie je ničím iným, než urážkou a zosmiešňovaním vojakov. Čo chce týmto nákupom minister budúcim vojakom povedať? Povolanie vojaka sa snáď nedá zredukovať na kondóm," uviedla Remišová s tým, že požaduje verejné ospravedlnenie všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Remišová upozornila na nemiestny výstrelok ministerstva obrany, na nábor do armády chce nakúpiť kondómy © SITA Všetky práva vyhradené.

