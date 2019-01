Získajte prestížne ocenenie „Dobre spravovaná firma za rok 2018“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. januára 2019 (WBN/PR) - Slovenská asociácia Corporate Governance /SACG/ ohlásila koncom roka zmeny v prístupe hodnotenia a oceňovania dobre spravovaných spoločností. V záujme zviditeľnenia najlepšie spravovanej spoločnosti spojila odovzdanie čestnej ceny "s odovzdávaním cien v rámci kategórie "Zodpovedná veľká firma za rok 2018" súťaže Via Bona Slovakia 2018, ktorú s výraznou mediálnou podporou organizuje nadácia Pontis."Je dôležité, aby orgány spoločností vo svojej činnosti aplikovali vysoké etické štandardy. Na Slovensku zatiaľ nie je takýto prístup k správe a riadeniu spoločnosti bežný. Preto pokladáme za dôležité vyzdvihnúť a zviditeľniť tie spoločnosti, ktoré sa riadia princípmi Corporate Governance vo vnútri i vo vzťahu k svojmu okoliu. Zodpovedné správanie týchto inšpiratívnych spoločností presahuje rámec zákona v pozitívnom zmysle slova a malo by slúžiť ako štandard pre konanie ostatných. To je cesta k vytvoreniu vyváženého, transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku,” hovoríOficiálne otvorenie súťaže spojené s možnosťou nominovať spoločnosť prebieha od 13. novembra 2018 a nominácie spoločností budú prijímanéAsociácia SACG na svojej webovej stránke www.sacg.sk priebežne zverejňuje všetky relevantné informácie týkajúce sa novej čestnej ceny Via Bona Slovakia. Informácie sú dostupné aj na stránke organizátora súťaže, www.viabona.sk Autor: SACG