Živica: Vyučovanie vonku by mohlo znížiť riziko nákazy na školách

Jednou z aktuálnych výziev v školstve je umožniť žiakom bezpečnú prezenčnú výučbu na školách. Prenesenie časti vyučovania von, do blízkeho okolia školy, je jednou z možností, ako jednoducho a prakticky zabezpečiť vysoký hygienický štandard počas výučby. Tvrdí to nezisková organizácia Živica.





Lekári a epidemiológovia už od jarného nástupu epidémie zdôrazňujú potrebu pravidelného a bezpečného pobytu na čerstvom vzduchu, ktorý posilňuje imunitu a má pozitívny vplyv aj na ľudskú psychiku. "Na základe niekoľkoročných skúseností s projektmi zameranými na učenie vonku sme presvedčení, že veľká časť vyučovania na našich základných školách sa dá bez väčších prekážok preniesť do vonkajšieho prostredia, ktoré je aktuálne hygienickejšie ako celodenný pobyt v triede," uviedla riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Ivana Poláčková.Živica realizuje outdoorové projekty združené v platforme Hurá von, ktoré na školách využívajú ako exteriérovú učebňu napríklad školskú záhradu, ovocný sad alebo les. Na vyučovanie však podľa neziskovej organizácie postačí aj sídliskový trávnik či asfaltové ihrisko. Hlavnou výhodou výučby vonku je okrem komplexného pochopenia učiva pomocou priameho zážitku aj rozvoj ďalších zručností u detí."Radi by sme učiteľov podporili v tom, aby si vyučovanie vonku v rámci svojich predmetov vyskúšali a objavili jeho výhody. Teraz je na to tá najvhodnejšia doba - deti sedeli celé týždne doma a zážitkové učenie vonku im pomôže uľahčiť prechod od domáceho učenia naspäť do kolektívu a rovnako posilní aj ich imunitu," doplnila Poláčková. Prekážkou podľa nej nie je ani aktuálne chladné počasie, stačí vonku vhodne striedať statické aktivity s dynamickými. Počas slnečných dní by ale časť vyučovania určite mala prebiehať vonku, na čerstvom vzduchu.