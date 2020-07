Živnostníci, vypočítajte si poistné od 1. júla. Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku

Treba označiť dátum podania daňového priznania

Kalkulačka vypočíta poistné

Živnostníkov budú písomne informovať

21.7.2020 - Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO).Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca tohto roka, zistia, či budú od 1. júla 2020 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.V kalkulačke je podľa hovorcu poisťovne potrebné najprv označiť dátum podania daňového priznania za rok 2019, ktorým sa identifikuje dátum vzniku, zániku alebo trvania povinného sociálneho poistenia SZČO."Ak SZČO podávala daňové priznanie za rok 2019 až po 31. marci 2020, presný dátum pre posúdenie vzniku, zániku alebo trvania povinného sociálneho poistenia SZČO bude možné určiť až po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej kvôli pandémii," upozornil Višváder.SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, do samotnej kalkulačky najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov).Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2020 vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo.Ak je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode.V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vypočíta poistné na sociálne poistenie. Výpočet v kalkulačke je podľa hovorcu poisťovne informatívny.Sociálna poisťovňa v týchto dňoch písomne informuje SZČO, ktorým vzniklo povinné poistenie k 1. júlu 2020, o výške ich poistného, ako aj o iných dôležitých údajoch v súvislosti s platbou poistného.SZČO, ktorej vzniklo alebo naďalej trvá povinné poistenie, je povinná platbu za júl tohto roka uhradiť do 10. augusta 2020.Písomne bude Sociálna poisťovňa informovať o odvodovej povinnosti aj tie SZČO, ktoré budú podávať daňové priznanie za rok 2019 po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej kvôli pandémii koronavírusu.