Sulíkovo kilečko zmenilo aj lehotu na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Od utorka 21. júla tohto roka je zamestnávateľ povinný predložiť Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi na účely sociálneho poistenia do konca mesiaca nasledujúceho po mesiac, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi."To znamená, že ak bude pracovný pomer ukončený napríklad 31. júla 2020, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je do 31. augusta 2020," uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder Naďalej však podľa neho platí, že ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní.Povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi sa v zákone o sociálnom poistení upravila v súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“.Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vedením evidencie na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia sú uvedené aj v metodickom usmernení pre zamestnávateľov, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.