Živnostníci zaplatia na poistnom viac, sociálna poisťovňa rozposiela informácie

Zmena vymeriavacieho základu

Niektorým sa výška poistného nemení

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa posiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného pre rok 2020. Živnostníci tak dostanú v týchto dňoch oznámenia buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku.Poisťovňa odošle poštou spolu 164 451 oznámení a do e-schránok ďalších 10 484 oznámení. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Nová výška poistného platná od 1. januára tohto roka súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Týka sa to viac ako 174 637 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 298 samostatne zárobkovo činných osôb si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu."Obe skupiny poistencov sú povinné poistné v novej výške uhradiť do 10. februára 2020," uviedol Višváder. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si včas upravili aj platobný príkaz v banke.Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 167,89 eura mesačne, čo je oproti vlaňajšku nárast o 9,78 eura. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 350,66 eura mesačne, vlani to bolo 2 213,75 eura.Výška poistného sa od 1. januára 2020 nemení tým SZČO, ktorí poistné platia podľa údajov z daňového priznania v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Platiť budú rovnakú výšku poistného ako v roku 2019, a to až do 1. júla 2020, kedy im Sociálna poisťovňa oznámi novú výšku poistného podľa daňového priznania za rok 2019. Ak daňový úrad požiadajú o odklad predloženia daňového priznania za minulý rok, výška poistného sa im zmení až k 1. októbru tohto roka.