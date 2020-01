Živnostníci zbystrite pozornosť!

Dátum, dokedy je možné podať daňové priznanie sa dňom čo dňom blíži a vy už teraz viete, že to nestíhate? Uľahčite si svoje papierovanie tým, že využijete online fakturáciu.

Termín podania daňového priznania sa blíži. Je ním utorok dňa 31. marca 2020. Pokiaľ ste v predošlom kalendárnom roku 2019 nedosiahli príjmy vo výške viac ako 1968,68 eur, podávať daňové priznanie nemusíte. Toto sa však netýka živnostníkov či samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých je povinnosťou tak urobiť, aj napriek tomu, že v predošlom roku nepodnikali. Viete však, čo sa medzi daňové príjmy nezaraďuje?

Sú všetky príjmy zdaniteľné?

Pri príjmoch existujú výnimky, ktoré sú oslobodené od započítania do daňového priznania. Pokiaľ ste poberali sociálne dávky z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, získali ste pôžičku alebo vám bolo udelené doktorandské štipendium, niektoré príjmy do daňového priznania neuvádzate, nakoľko nepodliehajú zdaneniu. Existuje celý zoznam príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Pokiaľ sa domnievate, že ten váš konkrétny príjem nie je potrebné zarátať do celkového súčtu príjmov uvedených na daňovom priznaní, určite bude v danom zozname. Ak nie je a vy ste presvedčení o tom, že tento príjem nepatrí medzi zdaniteľné, overte si to na najbližšom daňovom úrade. Nič za to nedáte a vyhnete sa tak neskorším problémom.

Neustále úpravy a zmeny pri vyplňovaní

Každý rok sprevádzajú pri vyplňovaní daňového priznania aj jeho rôzne úpravy či malé zmeny. Mnohokrát to nestíhate sledovať, ste pod stresom a jeho jednoduché vypísanie vám trvá oveľa viac, ako ste na prvý dojem dúfali. Do zúfalstva vás privádza nekonečné a problematické tvorenie faktúr a do toho ešte musíte sledovať najnovšie úpravy, ktoré s daňovým priznaním úzko súvisia. Kým nové úpravy a zmeny neovplyvníte, zjednodušte si to pomocou jednoduchého online fakturovania.

Zaberá vám fakturácia mnoho času?

Chcete fakturovať rýchlo, bezproblémovo a odkiaľkoľvek? Vaším riešením je SuperFaktura.sk, ktorá vám uľahčí celkový proces tvorby faktúr. Už sa viac nemusíte trápiť zdĺhavým vypisovaním. Faktúry formou online sú moderným a spoľahlivým riešením, ktoré vám uľahčia podnikateľský život a ušetria váš drahocenný čas. Neobávajte sa viac toho, či faktúry spracúvate podľa aktuálnej legislatívy. Pomocou tohto rozhrania budú vaše faktúry zaručene vždy podľa platnej legislatívy a navyše k nim budete mať možnosť pristúpiť kedykoľvek.

Získajte podrobný prehľad

Pokiaľ sa vo vlastných faktúrach strácate a potrebujete nepretržitý prehľad, online faktúry sú pre vás jednoznačnou voľbou. Nielenže vám sprehľadnia celkovú fakturáciu, ale získate aj záznam úhrad s nápovedou, koľko financií máte ešte očakávať. Pokiaľ váš klient platí kombináciou hotovosti s bankovým prevodom, tento systém to nemá problém zaznamenať. Uvidíte tak všetky uhradené faktúry, ale aj tie, ktoré by ste mali vášmu klientovi ešte avizovať. Fakturujte tak bez akýchkoľvek komplikácií formou online a vráti sa vám to v podobe ušetreného času.

Pokiaľ vás už viac nebaví zdĺhavá a časovo náročná fakturácia prostredníctvom neustáleho vypisovania tabuliek, online faktúra je to, čo práve hľadáte. Vďaka nej získate podrobnú analýzu vystavených faktúr, ale aj sa detailne oboznámite s úhradami a kedykoľvek budete mať prístup k všetkým dokumentom. Nekomplikujte si vaše podnikanie, keď existuje spôsob, ako si to výrazne zjednodušiť.

