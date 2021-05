Živnostníkom a zamestnávateľom sa posunie splatnosť poistného, vláda chce zmierniť dopady koronakrízy

aktualizované 20. mája 14:13



20.5.2021 (Webnoviny.sk) - samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) , ktoré si odložili splatnosť sociálnych odvodov za predošlé mesiace, budú musieť tieto platby zaplatiť v nových, neskorších termínoch. Dôvodom je zmiernenie ekonomických dopadov na platiteľov poistného v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 Pôvodne mali tieto subjekty odložené poistné za všetky mesiace uhradiť do 30. júna toho roka, podľa nového nariadenia vlády sa im však táto lehota postupne posunie o tri mesiace až do roku 2023.Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa Odvody za marec minulého roka budú splatné do 30. septembra tohto roka, poistné platby za máj vlaňajška budú musieť zamestnávatelia a SZČO uhradiť do konca tohto roka, sociálne odvody za jún minulého roka budú splatné do 31. marca budúceho roka a poistné za júl minulého roka do 30. júna budúceho roka.Splatnosť odvodov za december minulého roka sa presúva na 30. september budúceho roka, tohtoročné januárové odvody zamestnávatelia a SZČO musia poisťovni zaplatiť do konca budúceho roka. Platby poistného za február tohto roka stačí zaplatiť do 31. marca 2023, odvody za marec tohto roka do 30. júna 2023 a odvody za apríl tohto roka do 30. septembra 2023.„Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty," upozornila poisťovňa. Splatnosť odvodov sa im na základe nariadenia vlády predĺži automaticky.Sociálna poisťovňa eviduje za spomínané mesiace minulého a tohto roka od zamestnávateľov a SZČO spolu 35 138 podaných čestných vyhlásení o odklad poistného. Na sociálne poistenie im za odložené poistné zostáva postupne uhradiť viac ako 51,4 mil. eur, z toho zamestnávatelia 50 mil. eur a živnostníci a ostatné SZČO 1,4 mil. eur.„Vzhľadom na predĺženie možnosti splatnosti odloženého poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ktorí využili možnosť odkladu poistného a ktorí svoje záväzky ešte neuhradili, sa odhaduje celkový negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021 na úrovni približne 32,9 mil. eur (vrátane vplyvu odkladu za mesiac máj 2021)," uvádza sa v materiáli.Následne z dôvodu neskoršieho splatenia odloženého poistného sa predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 asi 25,5 mil. eur a v roku 2023 okolo 7,4 mil. eur.