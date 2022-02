Zjazd mužov na olympiáde v Pekingu odfúkol silný vietor, problémy robil už počas tréningov

Vietor je obrovská výzva

Nikto nechce čakať hodiny

Je to súčasť hry

6.2.2022 -Najprv prišiel odklad o tri hodiny a potom definitívne zrušenie. Súťaže zjazdárov na zimných olympijských hrách v Pekingu sa v nedeľu v horskom stredisku Jan-čching nezačali podľa plánovaného programu.Zjazd mužov odfúkol silný vietor, ktorý v priestore štartu vo výške 2179 m dosahoval rýchlosť takmer 65 km/h.Problémy s vetrom mali zjazdári už počas tréningov, ten záverečný v sobotu prerušili už po odjazdení troch pretekárov. Náhradný termín konania zjazdu mužov je pondelok 5.00 h SEČ."Vietor je tu obrovská výzva pre všetkých. Je to škoda, lebo počasie, sneh aj úprava svahu sú na vysokej úrovni. Musíme sa obrniť trpezlivosťou a čo najlepšie sa pripraviť," uviedol Aleksander Aamodt Kilde, nórsky líder Svetového pohára v oboch rýchlostných disciplínach."Osobne by som si dnes rád zalyžoval, ale zasa nie v neférových podmienkach," dodal Kilde.Podobný názor ako nórsky favorit Kilde mal aj Američan Travis Ganong. Piaty muž zjazdu zo ZOH 2014 povedal, že na súťaženie bolo v nedeľu príliš veterno."Počas celej mojej kariéry jazdím zjazdy a viem, že odkladanie pretekov k tomu patrí. Opäť sme sa raz dostali do módu vyčkávania na preteky," komentoval Ganong.Organizátori sa nádejali, že preteky budú môcť odštartovať aspoň popoludní miestneho času, ale o 14.00 h už bolo príliš neskoro.Išlo o to, že záver štartovného poľa by na trati výrazne ovplyvnilo slabnúce svetlo, keďže západ slnka sa v týchto čínskych horách očakával už o 17.30 h. Hodiny čakania nemá nikto rád, najmä keď konečné rozhodnutie nie je v súlade s očakávaniami lyžiarov."Je veľmi náročné udržať si koncentráciu, ale zároveň aj správne nabudenie a dostatok energie počas celého dňa. Súťažný adrenalín postupne vyprchá, preto potrebujem opäť dostať vietor do tváre, sneh pod nohy a celkovo sa trochu zresetovať," doplnil Ganong.Tridsaťšesťročný Nór Kjetil Jansrud je s piatimi medailami (1-2-2) najúspešnejší spomedzi aktívnych lyžiarov na zimných olympijských hrách.V Soči 2014 bral v zjazde bronz a o štyri roky neskôr v Pjongčangu striebro, a hoci už teraz zrejme nemá medailové ambície, vyjadril sa k súčasnej situácii s odkladom pretekov."Je to súčasť hry, zažili sme to aj pred štyrmi rokmi v Pjongčangu. Dnešok sa pre nás skončil, ale možno už zajtra sa dočkáme, alebo v niektorý ďalší deň," uviedol Jansrud.Prvou disciplínou zjazdového lyžovania na ZOH 2022 v Pekingu bude obrovský slalom žien, ktorý sa v pondelok začne 1. kolom už o 2.30 h SEČ. Druhé kolo má po novom začiatok o 7.30 h. Vtedy by mali byť už známi medailisti zjazdu mužov, ktorý na druhý pokus naplánovali na 5.00 h stredoeurópskeho času.Jednou z adeptiek na medailu v obrovskom slalome bude aj Slovenka Petra Vlhová, majsterka sveta v tejto disciplíne z roku 2019 a víťazka piatich pretekov Svetového pohára.