Nasledujúca sezóna NHL by po čase mohla opäť odštartovať v Európe, hrať by sa malo v Česku a Fínsku

Naposledy hrali v Prahe a Štokholme

Zápas hviezd odohrajú na Floride

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorská hokejová NHL by mala v nasledujúcej sezóne opäť štartovať súbojmi v Európe. Taký je plán vedenia kanadsko-americkej profiligy, ktorý v piatok prezentoval komisár Gary Bettman v Las Vegas pri príležitosti exhibičného Zápasu hviezd.Zatiaľ nešpecifikované súťažné stretnutia by mali hostiť Česko a Fínsko, ešte predtým sa v Nemecku a Švajčiarsku uskutočnia prípravné súboje účastníkov NHL.Zatiaľ naposledy sa súboje tejto súťaže konali na "starom kontinente" v jeseni 2019, keď v úvode októbra Praha hostila duel Philadelphia - Chicago (4:3) a v novembri si vo švédskom Štokholme dvakrát zmerali sily Tampa Bay a Buffalo (3:2 a 5:3)."O skutočnosti, či máme hrať zápasy v zahraničí, nemusíme rozmýšľať. Chceme hrať v Európe viac duelov. Veríme, že pandémia koronavírusu už doznieva a blíži sa návrat k normálu, preto dáva zmysel, že naša snaha je obnoviť aktivitu týmto smerom," poznamenal zástupca komisára Bill Daly.Zápasy klubov zámorskej NHL sa mimo USA a Kanady konali prevažne v Európe, no súťažné či prípravné súboje v minulosti hostili aj Japonsko, Čína či Portoriko.Gary Bettman tiež informoval, že o rok Zápas hviezd bude hostiť klub Florida Panthers v meste Sunrise.Mimoriadne zaujímavý novoročný duel pod holým nebom Winter Classic bude hostiť Boston a jeho bejzbalový štadión Fenway Park, súper domácich Bruins zatiaľ nie je známy. Na otvorenom štadióne bude hrať aj Carolina Hurricanes.Vedenie NHL stále rieši, či sa júlový draft v kanadskom Montreale uskutoční aj s divákmi v hľadisku, stále je v hre aj konanie akcie vo virtuálnom priestore.