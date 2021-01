Zjazd mužov v Kitzbüheli presunuli, kombinácia dažďa so snehom by bola pre jazdcov nebezpečná

aktualizované 23. januára 2021, 11:55



Zjazd sa presúva na nedeľu

Bendik sa na trať nedostal ani v piatok

23.1.2021 (Webnoviny.sk) -Nepriazeň počasia spôsobila zrušenie na sobotu naplánovaného zjazdu mužov vo Svetovom pohári v rakúskom Kitzbüheli.V dejisku podujatia totiž počas noci kombinácia dažďa so snehom spôsobila, že najmä dolná časť trate by bo vo vysokých rýchlostiach bola pre jazdcov nebezpečná.Organizátori v spolupráci s predstaviteľmi Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) neskôr rozhodli o presune zjazdu na nedeľu. Vtedy sa mali konať preteky v super G, ktoré napokon posunuli na pondelok.V rovnakom stredisku sa konal zjazd SP aj v piatok, náhradné preteky za švajčiarsky Wengen tiež výrazne ovplyvnili poveternostné podmienky. Bol to však vietor, ktorý umožnil vydať sa na trať len prvej tridsiatke štartového poľa.Na trať sa tak nedostal jediný Slovák v štartovom poli Martin Bendik , ktorý mal číslo 55. Najlepší čas dosiahol Švajčiar Beat Feuz a pripísal si 100 bodov do hodnotenia SP. V piatok na trati utrpeli nepríjemné pády Švajčiar Urs Kryenbühl a Američan Ryan Cochran-Siegle.