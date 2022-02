Zjazdári si vyskúšali neznámu zjazdovku na ZOH v Pekingu, favoriti boli pomalší a hľadali stopu

Novú skúsenosť si pochvaľovali

Favoriti sa nenáhlili do cieľa

3.2.2022 - Rakúsky zjazdár Matthias Mayer iba cvakol lyžami a spustil sa do neznáma. A to doslova. Dvojnásobný olympijský šampión mal na hrudi číslo jeden vo štvrtkovom prvom oficiálnom tréningu mužov pred nedeľňajšími ostrými pretekmi v zjazde na zimných olympijských hrách v Pekingu.A keďže lyžiari nemali predtým žiadne ani kontrolné preteky na olympijskej zjazdovke v čínskom Jen-čchingu, obhajca zlatej medaily v super G bol prvý, ktorý si vyskúšal jazdu do neznáma. A tak to aj vyzeralo. Skončil na 37. mieste s mankom 2,44 sekundy na najrýchlejšieho Švajčiara Stefana Rogentina."Bol som trochu nervózny. Netušili som, ako budú vyzerať jednotlivé skoky a akú maximálnu rýchlosť môžeme dosiahnuť. Musel som hľadať správnu stopu a celkovo to bolo skôr o objavovaní svahu a kontrole nad lyžami ako o rýchlej jazde," komentoval Matthias Mayer.Náročné skoky, vysoká rýchlosť, dokonale tvrdý sneh, ale aj jasná slnečná obloha s minimálnymi nárazmi vetra sprevádzali zjazdárov na ich inauguračnom tréningu. Aj preto si túto novú skúsenosť po jeho skončení pochvaľovali. "Bolo to úžasné. Snehové podmienky sú jedny z najlepších, aké som kedy zažil. Lyžuje sa tu naozaj príjemne. Moje prvé dojmy sú výborné," uviedol Vincent Kriechmayr, ďalší z rakúskych favoritov nedeľňajšieho zjazdu. Úradujúci majster sveta v zjazde aj super G však jedným dychom dodal, že trať je nesmierne náročná. "Nie je tam ľahšie prejazdové miesto, takmer všetky úseky sú náročné," podotkol 30-ročný zjazdár, ktorý zatiaľ nemá v zbierke olympijský cenný kov.Za najrýchlejším Rogentinom bol v cieli o 8 stotín sekundy druhý Španiel Adur Etxezarreta, tretí skončíl Talian Christof Innerhofer (+0,26), ktorý má už 37 rokov. Aj toto trio menej známych mien najrýchlejších v prvom tréningu je dôkazom toho, že favoriti iba spoznávali trať a nenáhlili sa do cieľa. "Beriem to v pohode, lebo som len skúšal, v akej rýchlosti sa to dá prejsť. V strednej časti dosahovali viacerí pretekári aj 130 km/h, ja som tam bol pomalší," prezradil Mayer.Na trati s dĺžkou 3152 m a štartom vo výške 2179 m bolo dovedna päť skokov, vrátane jedného tesne pred cieľom medzi dvoma skalnými stenami. Líder hodnotenia zjazdu aj super G vo Svetovom pohári Nór Aleksander Aamodt Kilde opísal olympijskú trať ako najužšiu, na akej jazdil počas svojej kariéry. "Je tam viac menších hadích zákrut ako tých dlhých, na ktoré sme zvyknutí zo Svetového pohára. V kombinácii so snehom, skokmi aj celkovým terénom je to jeden skvelý celok pre preteky," poznamenal Kilde, ktorý už niekoľko mesiacov tvorí prominentný lyžiarsky pár s Američankou Mikaelou Shiffrinovou. "Verím, že v druhom tréningu si tú trať užijem ešte viac. Pridám tam, kde sa to bude dať a uberiem vtedy, keď to bude potrebné. Som nadšený z toho, ako si tu ešte zalyžujem," dodal 29-ročný Nór.