Zjazdovka z Lomnického sedla je darčekom pre všetkých lyžiarov, určená je však pre tých najskúsenejších 

Najťažšia zjazdovka

Sedačková lanovka v zimnej sezóne

28.12.2023 (SITA.sk) - Pre lyžiarov je od štvrtkového dňa otvorená aj najvyššie položená zjazdovka z Lomnického sedla vo Vysokých Tatrách. Podľa riaditeľa strediska Dušana Slavkovského tam využili nádielku prírodného snehu, keďže ide o zjazdovku odkázanú výlučne na tento druh snehu.Zjazdovka sa začína v nadmorskej výške 2 190 metrov a je tou najťažšou vo Vysokých Tatrách určenou pre najskúsenejších lyžiarov. Čierna zjazdovka je dlhá 1 240 metrov, na lyžiarov čaká prevýšenie 490 metrov.„Využili sme nádielku prírodného snehu a zjazdovku postupne upravovali podľa toho, ako nám to umožňovali poveternostné podmienky. Keďže ide o zjazdovku odkázanú výlučne na prírodný sneh, je takéto skoré otvorenie príjemným prekvapením a zároveň aj darčekom pre všetkých lyžiarov, ktorí sa rozhodli dovolenkovať v Tatrách," poznamenal Slavkovský.Vlani ju totiž napríklad otvorili až začiatkom februára, rok predtým koncom januára. Slavkovský pripomenul, že sedačková lanovka do Lomnického sedla premáva v zimnej sezóne iba pre lyžiarov.Ešte v stredu otvorili v Tatrách aj zjazdovky zo Skalnatého Plesa. Lyžiarska trať z Lomnického sedla na Skalnaté Pleso a odtiaľ ďalej po červených zjazdovkách do Tatranskej Lomnice má 5,5 kilometra.