Zlá finančná situácia hydrometeorologického ústavu sa musí podľa Budaja vyriešiť v krátkom čase

Hľadajú spôsoby dofinancovania

Dôležitý prvok pre firmy aj občanov

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - Finančná situácia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) sa musí vyriešiť v priebehu krátkeho času, pretože ústav má svoje limity.V priebehu týždňa to skonštatoval minister životného prostredia SR Ján Budaj OĽaNO ) s tým, že minimálne do polovice roka sa financie musia čerpať.Ako ďalej priblížil, na SHMÚ už rokujú úradníci ministerstva s rozpočtárom a hľadajú spôsoby, ako ústav dofinancovať. Verí, že SHMÚ bude dofinancovaný.„Celý problém vznikol tak, že SHMÚ malo rezervy, a tak minulý rok do istej miery žilo z nich. Ministerstvo financií SR mu zopakovalo rozpočet. My z ministerstva životného prostredia sme žiadali o navýšenie rozpočtu, ale ministerstvo financií šetrí a tak ako pri iných žiadostiach o navýšenie neuznalo dôvody. Tentoraz však boli dôvody rukolapné,“ zhodnotil Budaj.Minuloročný rozpočet podľa neho nemohol byť smerodajný, pretože sa žilo aj z ušetrených peňazí. V súčasnosti SHMÚ chýba prinajmenšom tri až 3,5 milióna eur. Šéf envirorezortu však verí, že tieto peniaze v rozpočte nájdu.Téma financovania SHMÚ nevníma ako dramatickú. Poukázal na to, že v mnohých rozpočtových kapitolách vzniká v súčasnosti dočasný nedostatok.Napríklad SHMÚ malo počas pandémie straty z dôvodu, že bratislavské letisko nevyužívalo platenú službu. Suma, ktorú SHMÚ takto získavalo, je pritom podľa ministra je takmer podobná tomu, čo teraz chýba.Budaj ešte 12. apríla po rokovaní vlády informoval, že sa s riaditeľom SHMÚ Martinom Benkom stretol v pondelok 11. apríla aj 12. apríla ráno, aby mu predložil podrobné informácie o tom, ako naliehavé sú jeho finančné požiadavky.Podotkol vtedy, že štátny rozpočet trpí mnohými problémami a Slovensko pravdepodobne vchádza do vážnej krízy, keď bude potrebné pomáhať predovšetkým ľuďom zasiahnutým vysokou infláciou alebo energetickou chudobou.Zároveň však dodal, že SHMÚ považuje za dôležitý prvok aj medzinárodne, pre domáce firmy a občanov, a preto ho chce obhajovať.