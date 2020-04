Zlá správa pre nadšencov piva, tohtoročný Oktoberfest zrušili pre pandémiu

Nemecku

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s pandémiou koronavírusu vzrušili tohtoročný mníchovský Oktoberfest. Zrušenie tradičnej oslavy piva, ktorá sa mala konať od 19. septembra do 4. októbra, podčiarkuje očakávania, že návrat k "bežnému životu" potrvá ešte veľmi dlho. Oktoberfest do hlavného mesta Bavorska každoročne pritiahne zhruba šesť miliónov návštevníkov."Zhodli sme sa, že riziko je privysoké," vyjadril sa v utorok bavorský premiér Markus Söder po stretnutí so starostom Mníchova.Dodal pritom, že na Oktoberfeste nie je možné dodržiavať sociálne odstupy ani mať ochranné masky. Prítomnosť návštevníkov z celého sveta tiež zvyšuje riziko opätovného zavlečenia nákazy.Mníchovský starosta Dieter Reiter poznamenal, že je to pre neho emocionálne zložitý moment a "samozrejme, je to ekonomicky zložitý moment pre naše mesto".sú v súčasnosti podujatia s veľkým publikom zakázané najmenej do konca augusta.Krajina síce začala s postupným uvoľňovaním reštrikcií, keď napríklad povolila otvorenie malých obchodov, no zatiaľ nie je jasné, kedy budú môcť zákazníkov opäť privítať aj bary a reštaurácie.Oktoberfest dosiaľ zrušili len počas dvoch svetových vojen, v čase hyperinflácie vv roku 1923 a v súvislosti s dvoma epidémiami cholery v rokoch 1854 a 1873, informujetlačová agentúra DPA.