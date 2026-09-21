|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Zlatá baňa u ministra Ráža? Remišová ho žiada, aby zastavil výnosný biznis pre Muňkovu rodinu – VIDEO
Poslankyni príde podozrivý aj expresný postup v prípade prenájmu či ďalších transakcií. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - Poslankyni príde podozrivý aj expresný postup v prípade prenájmu či ďalších transakcií.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru-SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia.
„Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu desať najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže, mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli,“ upozornila Remišová s tým, že ide o výnosný biznis. Ako vysvetlila, štát prenajal lukratívne miesta na pristávanie lodí na Dunaji rodine poslanca Muňka za 193-tisíc eur bez DPH.
„Podľa názoru odborníkov z oblasti lodnej dopravy, s ktorými sme daný problém konzultovali, môže firma detí pána Muňka inkasovať ročne minimálne 1,3 milióna eur zisku, čo je mnohonásobne viac, než je hodnota nájmu, ktorý platia ročne štátu. Ktorý podnikateľ by nechcel dostať bez verejnej súťaže takýto skvelý biznis s garantovaným miliónov výnosom?” dodala Remišová.
Zároveň upozornila, že doba tohto nájmu je päť rokov, plus ďalších päť opcia, čo je podľa jej slov neobvykle dlhá doba. Podotkla, že iní nájomcovia dostávajú zmluvy bežne na dva roky. Ide tak podľa nej o zjavné zvýhodnenie rodiny poslanca Smeru.
Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňkova rodina. „Prístavné pontóny pre veľké výletné lode budú umiestnené na najkrajšej časti nábrežia, kde majú obyvatelia prístup priamo k vode. Namiesto Dunaja sa však budú dívať na pontóny, z ktorých sa budú valiť stovky turistov a po nábreží s pešou promenádou sa budú premávať autá, ktoré vynášajú z lodí odpad. V sezóne kotví v Bratislave až 500 veľkých výletných lodí mesačne, prínos pre cestovný ruch je sporný, keďže v Bratislave sa turisti z výletných lodí zdržia dve až tri hodiny a odchádzajú do Viedne a do Budapešti,“ priblížila Remišová s tým, že Ráž, ktorý kandiduje za primátora hlavného mesta, ide na desať rokov zničiť najkrajšiu časť promenády pri Dunaji, aby dohodil biznis svojmu kolegovi.
Poslankyni príde podozrivý aj expresný postup v prípade prenájmu či ďalších transakcií. Spresnila, že 11. marca 2026 uzavreli štátne Verejné prístavy a firma Muňkovej rodiny rámcovú zmluvu, pričom v ten istý deň Verejné prístavy ihneď uzavreli zmluvu, ktorou od Muňkovej rodiny kúpili dve malé budovy a pozemok za 144-tisíc eur a firme Muňkovej rodiny jednu z predaných budov hneď naspať prenajali za takmer päťtisíc eur na rok. V rovnaký deň podľa slov poslankyne uzatvorili aj desať nájomných zmlúv na lukratívne miesta na Dunaji.
„Toto je mimoriadne pozoruhodný svižný prístup zo strany štátu, ktorý dokázal v tomto prípade expresne uzatvoriť sériu zmlúv len na to, aby mohol bez súťaže ešte v ten istý deň priklepnúť najlukratívnejšie miesta na Dunaji tejto firme,“ doplnila Remišová a zdôraznila, že je to neštandardné a účelové.
„Skúste vysvetliť občanom, ktorí čakajú mesiace či roky na jedno rozhodnutie štátu, ako sa dá vybaviť takýto kšeft v priebehu jedného dňa sériou zmlúv a na konci vyjde s lukratívnym biznisom na desať rokov a ziskom možno až 13 miliónov eur rodina smeráka v rezorte ďalšieho nominanta Smeru Ráža,“ doplnila Remišová.
Zároveň poslankyňa spochybnila aj transakciu, kde za 144-tisíc eur štát od firmy odkúpil v Zimnom prístave dve malé staré budovy, z čoho jednu obratom prenajal Muňkovej rodine naspäť. Podľa Remišovej totiž postráda logiku, aby štát kúpil budovu a za minimálnu sumu ju prenajal naspäť.
„Aj tento prípad ukazuje, že smerácka DNA sa nezaprie a hoci sa tento nominant Smeru (Ráž, pozn. SITA) snaží oklamať ľudí pri kandidatúre na primátora Bratislavy, tieto prípady, ako aj jeho smerácka komunikácia hovoria za všetko. Bratislava v rukách Smeru by sa veľmi rýchlo zmenila na totálne eldorádo tých istých skupín, ktoré sú celé roky nalepené na štát, a to je to posledné, čo si naša krajina zaslúži,“ vyhlásila Remišová, ktorá sa rozhodla podať interpeláciu na ministra Ráža, kde sa bude pýtať na zdôvodnenie dĺžky nájmu, zvýhodnenie firmy Muňkovej rodiny aj to, či sú takéto postupy v prípade firiem ľudí blízkych Smeru v poriadku.
Ráža na záver vyzvala, aby tento kšeft zastavil, pretože z neho získa len Muňkova rodina. Štát ani obyvatelia z toho podľa nej nič, okrem straty verejných priestorov, mať nebudú.
Zdroj: SITA.sk - Zlatá baňa u ministra Ráža? Remišová ho žiada, aby zastavil výnosný biznis pre Muňkovu rodinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby zastavil podozrivý prenájom prístavných miest na Dunaji pre rodinu poslanca Smeru-SD zaradeného v poslaneckom klube SNS Dušana Muňka. Remišová hovorí o zlatej bani u Ráža na úkor obyvateľov mesta. V súvislosti s informáciami o lukratívnom biznise Remišová upozorňuje aj na ďalšie zvláštne zistenia.
Výnosný biznis
„Firma detí poslanca Muňka dostala do prenájmu desať najlukratívnejších prístavných miest na Dunaji na najkrajšej promenáde v Bratislave bez verejnej súťaže, mesto, správca nábrežia ani obyvatelia o tom nevedeli,“ upozornila Remišová s tým, že ide o výnosný biznis. Ako vysvetlila, štát prenajal lukratívne miesta na pristávanie lodí na Dunaji rodine poslanca Muňka za 193-tisíc eur bez DPH.
„Podľa názoru odborníkov z oblasti lodnej dopravy, s ktorými sme daný problém konzultovali, môže firma detí pána Muňka inkasovať ročne minimálne 1,3 milióna eur zisku, čo je mnohonásobne viac, než je hodnota nájmu, ktorý platia ročne štátu. Ktorý podnikateľ by nechcel dostať bez verejnej súťaže takýto skvelý biznis s garantovaným miliónov výnosom?” dodala Remišová.
Zároveň upozornila, že doba tohto nájmu je päť rokov, plus ďalších päť opcia, čo je podľa jej slov neobvykle dlhá doba. Podotkla, že iní nájomcovia dostávajú zmluvy bežne na dva roky. Ide tak podľa nej o zjavné zvýhodnenie rodiny poslanca Smeru.
Okrem Muňka tým nikto nezíska
Poslankyňa zároveň zdôraznila, že jediný, kto z toho bude mať zisk, je práve Muňkova rodina. „Prístavné pontóny pre veľké výletné lode budú umiestnené na najkrajšej časti nábrežia, kde majú obyvatelia prístup priamo k vode. Namiesto Dunaja sa však budú dívať na pontóny, z ktorých sa budú valiť stovky turistov a po nábreží s pešou promenádou sa budú premávať autá, ktoré vynášajú z lodí odpad. V sezóne kotví v Bratislave až 500 veľkých výletných lodí mesačne, prínos pre cestovný ruch je sporný, keďže v Bratislave sa turisti z výletných lodí zdržia dve až tri hodiny a odchádzajú do Viedne a do Budapešti,“ priblížila Remišová s tým, že Ráž, ktorý kandiduje za primátora hlavného mesta, ide na desať rokov zničiť najkrajšiu časť promenády pri Dunaji, aby dohodil biznis svojmu kolegovi.
Poslankyni príde podozrivý aj expresný postup v prípade prenájmu či ďalších transakcií. Spresnila, že 11. marca 2026 uzavreli štátne Verejné prístavy a firma Muňkovej rodiny rámcovú zmluvu, pričom v ten istý deň Verejné prístavy ihneď uzavreli zmluvu, ktorou od Muňkovej rodiny kúpili dve malé budovy a pozemok za 144-tisíc eur a firme Muňkovej rodiny jednu z predaných budov hneď naspať prenajali za takmer päťtisíc eur na rok. V rovnaký deň podľa slov poslankyne uzatvorili aj desať nájomných zmlúv na lukratívne miesta na Dunaji.
„Toto je mimoriadne pozoruhodný svižný prístup zo strany štátu, ktorý dokázal v tomto prípade expresne uzatvoriť sériu zmlúv len na to, aby mohol bez súťaže ešte v ten istý deň priklepnúť najlukratívnejšie miesta na Dunaji tejto firme,“ doplnila Remišová a zdôraznila, že je to neštandardné a účelové.
Kšeft vybavený v priebehu jedného dňa
„Skúste vysvetliť občanom, ktorí čakajú mesiace či roky na jedno rozhodnutie štátu, ako sa dá vybaviť takýto kšeft v priebehu jedného dňa sériou zmlúv a na konci vyjde s lukratívnym biznisom na desať rokov a ziskom možno až 13 miliónov eur rodina smeráka v rezorte ďalšieho nominanta Smeru Ráža,“ doplnila Remišová.
Zároveň poslankyňa spochybnila aj transakciu, kde za 144-tisíc eur štát od firmy odkúpil v Zimnom prístave dve malé staré budovy, z čoho jednu obratom prenajal Muňkovej rodine naspäť. Podľa Remišovej totiž postráda logiku, aby štát kúpil budovu a za minimálnu sumu ju prenajal naspäť.
„Aj tento prípad ukazuje, že smerácka DNA sa nezaprie a hoci sa tento nominant Smeru (Ráž, pozn. SITA) snaží oklamať ľudí pri kandidatúre na primátora Bratislavy, tieto prípady, ako aj jeho smerácka komunikácia hovoria za všetko. Bratislava v rukách Smeru by sa veľmi rýchlo zmenila na totálne eldorádo tých istých skupín, ktoré sú celé roky nalepené na štát, a to je to posledné, čo si naša krajina zaslúži,“ vyhlásila Remišová, ktorá sa rozhodla podať interpeláciu na ministra Ráža, kde sa bude pýtať na zdôvodnenie dĺžky nájmu, zvýhodnenie firmy Muňkovej rodiny aj to, či sú takéto postupy v prípade firiem ľudí blízkych Smeru v poriadku.
Ráža na záver vyzvala, aby tento kšeft zastavil, pretože z neho získa len Muňkova rodina. Štát ani obyvatelia z toho podľa nej nič, okrem straty verejných priestorov, mať nebudú.
Zdroj: SITA.sk - Zlatá baňa u ministra Ráža? Remišová ho žiada, aby zastavil výnosný biznis pre Muňkovu rodinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO
Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO