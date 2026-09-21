|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO
V roku 2007 získal Skalický trdelník ako prvý slovenský potravinársky výrobok chránené zemepisné označenie Európskej komisie. Skalický trdelník, sladká špecialita zo Záhoria, to dotiahol až na ...
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - V roku 2007 získal Skalický trdelník ako prvý slovenský potravinársky výrobok chránené zemepisné označenie Európskej komisie.
Skalický trdelník, sladká špecialita zo Záhoria, to dotiahol až na poštovú známku. Slovenská pošta uviedla do obehu poštovú známku venovanú trdelníku, ktorý sa stal jedným zo symbolov Skalice. Emisiu dopĺňa celinová pohľadnica a obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Skalica.
Zaujímavosťou známky je aj jej vôňa, stačí ju jemne pošúchať a uvoľní sa vanilková aróma. Motívom známky je trdelník v pekárenskej peci obklopený ohňom. Medzihárčie dopĺňa fotografický pohľad na Skalickú rotundu, ktorá patrí k charakteristickým dominantám mesta.
Autorom výtvarného návrhu známky, prítlače na FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda. Autorom fotografií je E. Genserek. Ako informovala Slovenská pošta, poštová známka Skalický trdelník so špecifickým symbolom W vychádza vo forme upraveného tlačového listu s tromi známkami.
Skalický trdelník je neodmysliteľnou súčasťou histórie a tradícií mesta Skalica. Recept na jeho prípravu sa do mesta dostal koncom 18. storočia zásluhou kuchára grófa Józsefa Gvadányiho zo Sedmohradska. Skaličania ho postupne zdokonalili a vytvorili z neho špecialitu, ktorá sa stala jedným zo symbolov mesta.
V roku 2007 získal Skalický trdelník ako prvý slovenský potravinársky výrobok chránené zemepisné označenie Európskej komisie. Jeho tradičný spôsob výroby sa dodnes zachováva v historickej čiernej kuchyni Františkánskeho kláštora v Skalici, kde sa trdelník pečie nad otvoreným ohňom s bukovým drevom.
O ochranu jeho dobrého mena a pôvodnej receptúry sa stará aj občianske združenie Skalický trdelník, ktoré spája miestnych výrobcov. Mesto Skalica pravidelne organizuje podujatie Trdlofest, ktorým propaguje tento jedinečný koláč „s dierou uprostred“.
Slovenská pošta pripomína, že poštové známky nemusia byť zážitkom len pre oči. Preto prináša aj známky, ktoré dokážu potešiť ďalší zo zmyslov – čuch. Od roku 2009 vydala už 16 aromatizovaných poštových známok, pričom väčšina z nich bola tematicky spätá s Vianocami alebo Veľkou nocou.
Na známkach sa objavili vône ihličia či rôznych drevín, ale aj kvetinová vôňa tulipánu alebo vôňa pečeného jablka. Najnovšia známka venovaná Skalickému trdelníku tak rozširuje túto netradičnú kolekciu o vôňu obľúbenej slovenskej špeciality. Vôňa známky sa aktivuje jemným pretrením jej povrchu.
Zdroj: SITA.sk - Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Skalický trdelník, sladká špecialita zo Záhoria, to dotiahol až na poštovú známku. Slovenská pošta uviedla do obehu poštovú známku venovanú trdelníku, ktorý sa stal jedným zo symbolov Skalice. Emisiu dopĺňa celinová pohľadnica a obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Skalica.
Známka je aromatizovaná
Zaujímavosťou známky je aj jej vôňa, stačí ju jemne pošúchať a uvoľní sa vanilková aróma. Motívom známky je trdelník v pekárenskej peci obklopený ohňom. Medzihárčie dopĺňa fotografický pohľad na Skalickú rotundu, ktorá patrí k charakteristickým dominantám mesta.
Autorom výtvarného návrhu známky, prítlače na FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda. Autorom fotografií je E. Genserek. Ako informovala Slovenská pošta, poštová známka Skalický trdelník so špecifickým symbolom W vychádza vo forme upraveného tlačového listu s tromi známkami.
Skalický trdelník je neodmysliteľnou súčasťou histórie a tradícií mesta Skalica. Recept na jeho prípravu sa do mesta dostal koncom 18. storočia zásluhou kuchára grófa Józsefa Gvadányiho zo Sedmohradska. Skaličania ho postupne zdokonalili a vytvorili z neho špecialitu, ktorá sa stala jedným zo symbolov mesta.
Chránené zemepisné označenie
V roku 2007 získal Skalický trdelník ako prvý slovenský potravinársky výrobok chránené zemepisné označenie Európskej komisie. Jeho tradičný spôsob výroby sa dodnes zachováva v historickej čiernej kuchyni Františkánskeho kláštora v Skalici, kde sa trdelník pečie nad otvoreným ohňom s bukovým drevom.
O ochranu jeho dobrého mena a pôvodnej receptúry sa stará aj občianske združenie Skalický trdelník, ktoré spája miestnych výrobcov. Mesto Skalica pravidelne organizuje podujatie Trdlofest, ktorým propaguje tento jedinečný koláč „s dierou uprostred“.
Slovenská pošta pripomína, že poštové známky nemusia byť zážitkom len pre oči. Preto prináša aj známky, ktoré dokážu potešiť ďalší zo zmyslov – čuch. Od roku 2009 vydala už 16 aromatizovaných poštových známok, pričom väčšina z nich bola tematicky spätá s Vianocami alebo Veľkou nocou.
Na známkach sa objavili vône ihličia či rôznych drevín, ale aj kvetinová vôňa tulipánu alebo vôňa pečeného jablka. Najnovšia známka venovaná Skalickému trdelníku tak rozširuje túto netradičnú kolekciu o vôňu obľúbenej slovenskej špeciality. Vôňa známky sa aktivuje jemným pretrením jej povrchu.
Zdroj: SITA.sk - Skalický trdelník je už aj na poštovej známke, pri jej pošúchaní sa uvoľní vanilková vôňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zlatá baňa u ministra Ráža? Remišová ho žiada, aby zastavil výnosný biznis pre Muňkovu rodinu – VIDEO
Zlatá baňa u ministra Ráža? Remišová ho žiada, aby zastavil výnosný biznis pre Muňkovu rodinu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Popová hviezda 70. rokov Amanda Lear obvinila Miley Cyrus z plagiátorstva svojho hitu
Popová hviezda 70. rokov Amanda Lear obvinila Miley Cyrus z plagiátorstva svojho hitu