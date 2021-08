Zlatá Bencicová sa na Slovensku dobre pripravila na olympiádu v Tokiu, má medaily v dvoch rôznych farbách

Najúspešnejšia v tenisovom turnaji

Nečakala taký úspech

Mečíř jej poslal kyticu

Sklonili sa pred českým párom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - V zime 2018/2019 si talentovaná švajčiarska tenistka Belinda Bencicová prvýkrát zatrénovala v TK Slovan Bratislava.V jari 2019 už ako hráčka širšej svetovej špičky prejavila záujem zahrať si za tento klub v slovenskej extralige, ale bolo to možné až na ďalší rok. Keď protipandemické opatrenia v apríli 2020 povolili, Bencicová priložila ruku k dielu a pomohla slovanistkám k domácemu extraligovému titulu.Sympatická hráčka so slovenskými rodičmi aj priateľom si rovnakú situáciu zopakovala aj tento rok a teraz si s úsmevom hovorí, že na Slovensku sa dobre pripravila na olympijské hry Z Tokia sa pred pár dňami vrátila ako olympijská víťazka vo dvojhre a strieborná medailistka vo štvorhre. Nie srbský fenomén Novak Djokovič , ale Bencicová sa stala najúspešnejším účastníkom tenisového turnaja pod piatimi kruhmi."Na olympijské hry som nešla ako turistka, ale rozhodne som nečakala taký úspech. Mala som ťažký žreb a najmä spočiatku som bola nervózna. Brala som to od zápasu k zápasu. Počas semifinále (proti Kazaške Rybakinovej - pozn.) som bola asi najviac nervózna, lebo tam už reálne išlo o medailu. Keď som postúpila do finále, vravela som si, 'oukej', ale zlato je lepšie ako striebro. Zlatá medaila je neskutočný úspech," skonštatovala Belinda Bencicová na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Trénerka aj manažérka TK Slovan Radka Zrubáková podotkla: "Počas celej olympiády som Belinde písala a gratulovala jej k víťazstvám. Už pred semifinále som jej dala najavo, že medailu má istú, čo však nebola pravda, keďže sa ešte hralo o tretie miesto. Musela ma na to upozorniť."Šéf tenisového Slovana Miloslav Mečíř odovzdal Bencicovej bohatú kyticu kvetov a doplnil: "Ja som Belinde nepísal, lebo som nemal jej číslo... Jej úspech je však mimoriadny. Poznám jej rodičov aj celý tím a veľmi im to želám, lebo Belinda je fantastický človek. Počas tréningov v Bratislave odovzdala našim mladým hráčkam veľa skúseností. Na olympiáde sa popasovala aj s ťažkými chvíľami a napokon to bravúrne zvládla aj vo finále."Keďže Mečíř je olympijský šampión vo dvojhre zo Soulu 1988, pre Bencicovú je dodnes veľký tenisový vzor. "Vo fitku som sa pozerala na Milošovu fotku a aspoň takto ma na diaľku motivoval. Celkovo na olympiáde mi veľmi pomohol aj môj priateľ a kondičný tréner Martin Hromkovič. Najmä tie tokijské horúčavy som zvládala veľmi dobre," priznala.Sympatická 24-ročná tenistka siahala na zlato aj vo štvorhre, ale spoločne s Viktorijou Golubicovou sa museli skloniť pred najvyššie nasadeným českým párom Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková."Hrali sme proti súperkám, ktoré sú najlepšie na svete. A my s Viky nie sme žiadne deblové špecialistky. V každom zápase sme však bojovali a nakoniec to dotiahli až do finále. A to striebro ma až tak nehnevá, aspoň mám medaily vo dvoch rôznych farbách," zasmiala sa Bencicová.