Kam pôjde Messi? Špekuluje sa o anglickej lige i spojení s Ronaldom

Nie každý si ho môže dovoliť

Tromf v prípade Manchesteru City

Uvoľniť by museli jednu z hviezd

Problémom môžu byť dane

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pre argentínskeho futbalistu Lionela Messiho sa skončila barcelonská životná kapitola. Aspoň jej športová časť. Dlhoročný líder "blaugranas" nebude pokračovať v kariére v drese klubu, v ktorom pôsobil od detstva a ako líder na ihrisku ho priviedol k množstvu domácich aj medzinárodných úspechov.Organizácii z Camp Nou sa už dlhšie nedarí vyriešiť ekonomické problémy nahromadené v ostatných rokoch a neschopnosť udržať si 6-násobného najlepšieho svetového futbalistu je iba logickým vyústením situácie.Po štvrtkovom oficiálnom oznámení FCB, že Messi už nebude súčasťou 26-násobného španielskeho šampióna, sa okamžite vynorili špekulácie, kde by mohol Messi od najbližšej sezóny 2021/2022 pôsobiť. Na futbalovej mape však neexistuje veľa klubov, ktoré by si ho mohli dovoliť.Ako uvádza web španielskeho denníka Marca, Messiho prvou voľbou je anglický majster Manchester City . Dôvod je prostý - trénuje tam Španiel Pep Guardiola , s ktorým Argentínčan zažil niekoľko úspešných rokov v Barcelone. Petrodolármi napumpovaní "Citizens" by nemali mať problém s pokrytím Messiho mzdy, no rozpočet na tohtoročné letné transfery sa začína dosť skresávať.Klub čerstvo vynaložil približne 100 miliónov libier na Jacka Grealisha z Aston Villy a zaujíma sa taktiež o kapitána anglickej reprezentácie - Harryho Kana z Tottenhamu Hotspur , čo by mohlo skomplikovať prípadný Messiho presun na Etihad Stadium.Tromfom v prípade Manchestru City by mohla byť skutočnosť, že by Messimu vedeli ponúknuť dva roky v Guardiolovom tíme, pričom následne by sa mohol presunúť za Atlantik dohrať kariéru v tíme Major League Soccer FC New York City, ktorý má rovnakého majiteľa ako manchesterský tím.Ďalším klubom, ktorý by mohol Messimu splniť jeho požiadavky, je francúzsky Paríž St. Germain podporovaný katarským kapitálom. Tím spod Eiffelovky bol najväčším favoritom na získanie Messiho v čase, keď boli jeho väzby s Barcelonou v najhoršom bode. Keď sa však objavili správy, že Messi sa blíži k predĺženiu kontraktu s FCB, záujem PSG opadol.Ak by sa v Paríži rozhodli, že skúsia získať Messiho, pre splnenie finančných pravidiel fair-play by museli takmer s určitosťou uvoľniť minimálne jednu z najväčších hviezd. Messi by tak paradoxne mohol nasmerovať Kyliana Mbappého k večnému rivalovi Barcelony - do Realu Madrid . Zvlášť, keď Mbappé deklaruje, že nechce predĺžiť končiaci sa kontrakt so St. Germain.Rovnako ako v prípade Manchestru City, aj v súvislosti s PSG by sa mohol objaviť veľký problém. A tým sú dane. Ak by sa klub z Parku princov rozhodol dať Messimu 30-miliónový plat, vzhľadom na francúzsku daňovú legislatívu by na hráča musel ročne vynaložiť až 70 miliónov eur.Ako menej pravdepodobné varianty denník Marca uvádza Messiho presun do Manchestru United, prípadne talianskeho Juventusu Turín. Pripomína, že predovšetkým spojenie s druhým menovaným klubom by predstavovalo splnenie priania pre milióny futbalových fanúšikov snívajúcich o ofenzívnej spolupráci Cristiana Ronalda a Messiho.Obratom však dodáva, že tento "hollywoodský scenár"naráža na finančnú situáciu v Juventuse, i keď ho úplne nemožno vylúčiť.