Zlatá európska liga 2020: Na Slovensko čakajú atraktívni súperi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zloženie základných skupín volejbalovej Zlatej európskej ligy 2020:



MUŽI



A-skupina: Belgicko, SLOVENSKO, Španielsko, Rumunsko



B-skupina: Holandsko, Ukrajina, Estónsko, Bielorusko



C-skupina: Česko, Turecko, Portugalsko, Severné Macedónsko



ŽENY



A-skupina: Bulharsko, Maďarsko, Bielorusko, Francúzsko



B-skupina: Chorvátsko, Česko, SLOVENSKO, Fínsko



C-skupina: Azerbajdžan, Ukrajina, Španielsko, Rumunsko





Program A-skupiny mužov:



23. - 24. mája: Španielsko - SLOVENSKO, Rumunsko - Belgicko



27. mája: SLOVENSKO - Belgicko, Španielsko - Rumunsko



30. - 31. mája: SLOVENSKO - Rumunsko, Belgicko - Španielsko



6. - 7. júna: Rumunsko - SLOVENSKO, Španielsko - Belgicko



10. júna: Belgicko - SLOVENSKO, Rumunsko - Španielsko



13. - 14. júna: SLOVENSKO - Španielsko, Belgicko - Rumunsko





Program B-skupiny žien:



23. - 24. mája: Chorvátsko - SLOVENSKO (22. mája), Fínsko - Česko



27. mája: Fínsko - SLOVENSKO, Chorvátsko - Česko



30. - 31. mája: SLOVENSKO - Chorvátsko, Česko - Fínsko



6. - 7. júna: SLOVENSKO - Česko, Fínsko - Chorvátsko



10. júna: SLOVENSKO - Fínsko, Česko - Chorvátsko



13. - 14. júna: Česko - SLOVENSKO, Chorvátsko - Fínsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 17. decembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentácie čakajú v Zlatej európskej lige 2020 atraktívni aj hrateľní súperi. V tretej edícii kontinentálnej súťaže sa muži SR do tretice stretnú s Belgičanmi a ženy si po tretí raz zmerajú sily vo federálnom derby s Češkami. Zverenci nového trénera Mareka Kardoša budú v A-skupine súperiť aj so Španielmi a víťazmi Striebornej EL 2019 Rumunmi, družstvo Marca Fenoglia nastúpi v B-skupine aj proti Chorvátkam a Fínkam. Informovala o tom webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Tímy rozdelili do troch skupín podľa najnovšieho vydania rebríčka krajín Európskej volejbalovej konfederácie (CEV). Zloženie skupín oznámili v utorok v sídle CEV v Luxemburgu počas stretnutia delegátov účastníkov súťaží, Slovenskú volejbalovú federáciu zastupoval Tomáš Singer.S Belgičanmi aj Španielmi sa Slováci stretli v septembri v základnej skupine na majstrovstvách Európy v Bruseli, resp. Antverpách. Proti Rumunom dosiaľ naposledy nastúpili pri zlatom ťažení v Európskej lige 2011. Slovenky hrali proti Chorvátkam aj Fínkam v lete v príprave na domáci šampionát EuroVolley v Bratislave, teraz ich čakajú súťažné konfrontácie. Češky sú úradujúce šampiónky Zlatej EL, vo finále ročníka 2019 vo Varaždíne zdolali domáce Chorvátky. Medzi mužmi budú titul z Tallinnu obhajovať Turci.V Zlatej európskej lige sa predstaví dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej EL tentoraz šesť. V skupinovej fáze (23. mája - 14. júna) sa bude hrať systémom každý s každým doma aj vonku. Na turnaje Final Four Zlatej EL (20. - 21. 6.) postúpia víťazi troch skupín. Právo štartu majú organizátori, ktorými sú Belgičania a Bulharky. V prípade víťazstva organizátora v skupine sa vo Final Four predstaví aj najlepší tím z 2. priečok.Dva najlepšie tímy konečného poradia, teda finalisti Zlatej EL, postúpia na FIVB Challenger Cup, ktorého víťaz získa miestenku do svetovej Ligy národov 2021. Šampióni Striebornej EL postúpia o úroveň vyššie, nahradia posledné družstvá konečného poradia Zlatej európskej ligy.