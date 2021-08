Zlatá Zuzana Rehák Štefečeková sa stretla s Gröhlingom, diskutovala o svojej kariére i športových podmienkach

Úspech pre ňu i pre Slovensko

Veria, že bude strieľať aj na ďalšej olympiáde

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling v stredu predpoludním prijal na pôde rezortu zlatú olympijskú medailistku v streľbe Zuzanu Rehák Štefečekovú Ministerstvo o tom informovalo prostredníctvom tlačovej správy. Trojnásobná olympijská medailistka v trape (1 - 2 - 0) na pôde rezortu diskutovala o svojej kariére, aktuálnej sezóne aj športových podmienkach s ministrom Gröhlingom a štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom."Som veľmi rád, že Zuzana ako členka nášho vrcholového tímu športovcov, ktorých ministerstvo podporuje, získala nielen zlatú medailu, ale vytvorila aj nový svetový rekord. Je to neskutočný úspech pre ňu aj pre Slovensko a všetci sme jej držali palce,“ uviedol minister školstva.Doplnil tiež, že považuje za dôležité, aby práve osobnosti ako Zuzana Rehák Štefečeková boli vzorom pre deti a motivovali ich k pozitívnemu vzťahu k športu."Obdivujem všetkých športovcov, ktorí sú vo svetovej špičke. Ako bývalý profesionálny tréner viem, koľko tvrdej práce, času a odriekania to stojí športovca. Držím Zuzane palce na jej ďalšej športovej aj osobnej dráhe. Verím, že bude strieľať aj v Paríži o tri roky,“ podotkol štátny tajomník pre šport Husár.Rodáčka z Nitry na OH v Tokiu v kvalifikácii s maximálnym nástrelom 125 terčov utvorila nový svetový rekord, vo finále v olympijskom 43 terčov si vybojovala olympijské zlato. V minulosti získala na olympijských hrách aj dve strieborné medaily - v Pekingu 2008 aj Londýne 2012. V Riu de Janeiro 2016 neštartovala.