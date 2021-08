Čaputová prijala olympijských medailistov z Tokia, poďakovala sa im za reprezentáciu i obrovské sebaobetovanie (video+foto)

Zažili sme neopakovateľné chvíle

Vo vodáckych športoch sme veľmocou

Maximum tu stojí s medailami

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu popoludní prijala v medailistov z nedávno skončených olympijských hier v japonskom Tokiu a odovzdala im ďakovné listy.Hlava štátu vo svojom sídle privítala strelkyňu Zuzanu Rehák Štefečekovú , kajakára na divokej vode Jakuba Grigara , golfistu Roryho Sabbatiniho a posádku štvorkajaka z hladkej vody Samuela Baláža "Nielen za seba, ale aj za športovú i širokú verejnosť sa vám chcem úprimne poďakovať za vzornú reprezentáciu SR na najprestížnejšom športovom podujatí sveta. Nedokážem si predstaviť, koľko úsilia ste museli k svojmu talentu pridať, aby ste sa stali olympijskými medailistami. Ďakujem vám za obrovské sebaobetovanie, ktoré ste museli pre svoj úspech a úspech nášho športu podstúpiť, kým ste sa dostali na stupne víťazov. Celé Slovensko s napätím sledovalo vaše výkony, držalo vám palce a z vášho úspechu sa tešilo spolu s vami. Vďaka vám sme zažili neopakovateľné chvíle," povedala prezidentka v slávnostnom príhovore.Na margo zlatej Zuzany Rehák Štefečekovej poznamenala: "Jedna vec je v kvalifikácii vystrieľať svetový a vo finále olympijský rekord, druhá zachovať si koncentráciu a ľadový pokoj tak, ako sa až do posledného výstrelu podarilo vám, milá pani Rehák Štefečeková. Vďaka tomu Vám právom patrí zlatá olympijská medaila, ktorá vám až doteraz v zbierke chýbala."O striebornom Rorym Sabbatinim prezidentka povedala: "Bolo neuveriteľné sledovať, ako sa počas posledného dňa niekto dokáže zlepšiť tak veľmi, ako sa to podarilo Vám pán Sabbatini. Zo 17. miesta siahnuť na striebro je kúsok, o ktorom sa medzi golfistami ešte bude dlho rozprávať. Verím, že je to inšpirácia aj pre iných, ako ísť až do poslednej chvíle za úspechom."Zuzana Čaputová tiež vyzdvihla, že aj olympiáda v Tokiu potvrdila, že aj keď je Slovensko malá krajina, vo vodáckych športoch zostáva medzi veľmocami. Okrem športovcov sa poďakovala aj ich trénerov a rodinám. Nezabudla ani na ďalších reprezentantov SR, ktorí sa predstavili na OH v Tokiu, no na medailu napokon nedosiahli."Verím, že aj vaše úspechy dopomôžu k tomu, aby sa šport na Slovensku úspešne rozvíjal a mal aj širokú spoločenskú podporu," dodala prezidentka SR na záver.Za športovcov pre hlavu štátu predstúpila zlatá strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková. "Pred odchodom do Tokia pred tu stáli a do vašich rúk sme zložili sľub, že urobíme svoje maximum. Toto maximum tu teraz stojí s medailami. Každý športovec však v Tokiu odviedol svoje maximum," povedala skúsená športovkyňa.