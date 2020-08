Zlatan Ibrahimovič zostáva v AC Miláno, klubu sa podarilo vyjednať ročný kontrakt

Odmietol bonusy za góly

Priorita menom Ibrahimovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok padla definitíva, že budúcnosť švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča sa bude aj v sezóne 2020/2021 naďalej spájať s talianskym klubom AC Miláno . Tridsaťosemročný útočník podpísal zmluvu na jeden rok v hodnote 7 miliónov eur. Klub na svojom webe potvrdil jeho príchod do Milána."Konečne sa všetko dotiahlo do úspešného konca a ja som sa mohol vrátiť tam, kde sa cítim ako doma. Teraz je čas tvrdo pracovať. Ako som už viackrát povedal, že tu nie som iba ako maskot, ale chcem pomáhať klubu, aby sa vrátil na pozície, na ktoré patrí. v ostatných šiestich mesiacoch sa nám darilo, ale nezískali sme žiadnu trofej. V novej sezóne som tu od začiatku a musíme pokračovať v tvrdej práci, obetovať sa pre tím, aby sme dosiahli úspechy," vyhlásil Ibrahimovič vo videu na oficiálnom webe AC Miláno.Ibrahimovič sa ocitol po ôsmich rokoch v Miláne v januári po prestupe z tímu zámorskej MLS Los Angeles Galaxy. Podpísal tam polročný kontrakt na 3,5 milióna eur s opciou na ďalšiu sezónu.A hoci sa najmä počas koronavírusovej prestávky viackrát skloňovalo jeho meno v súvislosti s odchodom z Talianska, nakoniec tam zostane ešte jednu sezónu. Gólonosný, ale aj kontroverzný útočník, ktorý si už dres AC Miláno obliekal v rokoch 2010 - 2012, údajne odmietol zmluvu s bonusmi za strelené góly.V 18 zápasoch Serie A strelil 10 gólov a pomohol Milánčanom k celkovému šiestemu miestu v tabuľke, hoci pred pandémiou ochorenia COVID-19 im patrila až jedenásta priečka. Klub AC Miláno bol po reštarte sezóny v lete najúspešnejším tímom Serie A a napokon si aj vďaka švédskemu dlháňovi vybojoval účasť v Európskej lige. "Ibrahimovič je naša priorita a tvrdo sme pracovali na tom, aby sme ho udržali v našom klube. Do začiatku sezóny už nezostáva veľa času, preto to chceme čo najskôr uzavrieť," povedal ešte počas minulého týždňa technický riaditeľ klubu Paolo Maldini, jedna z klubových ikon tímu zo San Sira.